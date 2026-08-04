Faridabad News: स्केटिंग में आद्विक और निवान ने पहला स्थान प्राप्त किया

Faridabad News: फरीदाबाद में आयोजित अंडर-14 विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर तक चयन हासिल किया। कबड्डी, स्केटिंग, तैराकी और योगासन प्रतियोगिताओं के विभिन्न इवेंट में छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय अंडर-14 विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन मंगलवार को स्कूल विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। राज्य खेल परिसर सहित जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों में मुकाबले कराए गए। प्रतियोगिता में सिर्फ निजी विद्यालयों के ही छात्र एवं छात्राएं अपने शानदार प्रदर्शन पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के चयनित हो रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी सुविधाओं के अभाव में खेल क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं। सहायक मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेम शर्मा ने बताया कि अंडर-14 छात्राओं की कबड्डी प्रतियोगिता में कारमेल कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर सात-डी की टीम प्रथम, हॉमर्टन ग्रामर स्कूल सेक्टर-21ए की टीम द्वितीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुजेड़ी की टीम तृतीय स्थान पर रही।

कबड्डी प्रतियोगिता के परिणाम स्केटिंग के मुकाबले राज्य खेल परिसर सेक्टर-12 में संपन्न कराए गए। छात्रों के स्केटिंग के क्वाड इवेंट में मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की आद्विक मंगला ने पहला, अद्वित पाल ने दूसरा और कारमेल कॉन्वेंट स्कूल के सक्षम कौशिक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं इनलाइन इवेंट में डीपीएस सेक्टर-19 के निवान केड़िया ने पहला, कारमेल कॉन्वेंट स्कूल के ध्रुव कौशिक ने दूसरा और सेंट जोसेफ स्कूल के लक्ष्य भाटी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता शारीरिक शिक्षा के अध्यापक संदीप की देखरेख में संपन्न कराई गई। इसके अलावा तैराकी के मुकाबले संपन्न कराए गए। छात्राओं के 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 की पाखी यादव प्रथम, डीएवी स्कूल सेक्टर-14 की शैली द्वितीय और डीपीएस सेक्टर-19 की डैनी ठाकुर तृतीय रही। 200 मीटर इवेंट में सेंट पीटर स्कूल की गुरमेहर का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। वहीं छात्रों 200 मीटर इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 के रुद्र शांडिल्य व मॉडर्न स्कूल शेखर शर्मा ने क्रमश: पहला व दूसरा स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में सेंट पीटर स्कूल सेक्टर-16ए के गुरसहेज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-88 की योहाना, एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 की अमायरा का राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। छात्रों के 400 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में एमवीएन स्कूल सेक्टर-43 के उज्ज्वल ने पहला स्थान प्राप्त किया।

तैराकी प्रतियोगिता के परिणाम यह रहे योग के परिणाम पारंपरिक योगासन वर्ग में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-55 के अक्षत गुप्ता ने प्रथम, डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समर ने द्वितीय तथा डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के लक्ष्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आर्टिस्टिक सोलो योगासन प्रतियोगिता में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के लक्ष्य ने प्रथम तथा सेक्टर-55 स्थित सरकारी स्कूल के प्रेरित निगम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।इसके अलावा आर्टिस्टिक पेयर योगासन स्पर्धा में मुकुल कॉन्वेंट स्कूल के सक्षम वर्मा एवं वंश की जोड़ी प्रथम रहीं। वहीं रिदमिक पेयर योगासन प्रतियोगिता में सेक्टर-55 सरकारी स्कूल के अक्षत गुप्ता एवं हार्दिक पंचाल की जोड़ी प्रथम और मुकुल कॉन्वेंट स्कूल के सक्षम वर्मा एवं वंश ने द्वितीय स्थान हासिल किया।