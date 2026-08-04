Faridabad News: दादू में खुलेगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज, 60 सीटों को मंजूरी
Faridabad News: नूंह जिले के गांव दादू में राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। इससे मेवात क्षेत्र के युवाओं को नर्सिंग शिक्षा का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार जताया, यह परियोजना शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूती देगी। कॉलेज खुलने से रोजगार और छात्राओं के लिए अवसर बढ़ेंगे।
Faridabad News: नूंह, सरसमल। नूंह जिले के तावड़ू खंड के गांव दादू में राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। कॉलेज में प्रतिवर्ष 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इससे मेवात क्षेत्र के युवाओं को अपने ही इलाके में नर्सिंग शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले को जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े बड़े संस्थान की जरूरत महसूस की जा रही थी। नए कॉलेज के शुरू होने से युवाओं को पेशेवर शिक्षा के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा。
स्वास्थ्य मंत्री के प्रभाव
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि यह परियोजना शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को मजबूती देगी। उनके अनुसार संस्थान में तैयार होने वाले प्रशिक्षित विद्यार्थी भविष्य में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देकर चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे।
स्थानीय रोजगार का अवसर
उन्होंने कहा कि कॉलेज खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। निर्माण, प्रशासनिक कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े कई नए अवसर पैदा होंगे। इससे आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
छात्राओं के लिए अवसर
मंत्री ने विशेष रूप से छात्राओं के लिए इसे लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छुक बेटियों को अब दूरदराज के शहरों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल में उच्च शिक्षा उपलब्ध होने से अधिक छात्राएं इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगी।
संस्थान का महत्व
सरकार का मानना है कि यह संस्थान मेवात में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, कुशल मानव संसाधन तैयार करने और क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इससे नूंह जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।
सामान्य प्रश्न
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