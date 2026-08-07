Faridabad News: नशीले पदार्थ के साथ नाइजीरियन गिरफ्तार

Faridabad News: फरीदाबाद में अपराध शाखा ने 41 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक को 11.01 ग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली से मादक पदार्थ खरीदकर फरीदाबाद में बेचने की योजना बना रहा था। उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

Faridabad News: फरीदाबाद, अशेाक जैन। अपराध शाखा बदरपुर बॉर्डर ने सेक्टर-37 क्षेत्र से 41 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक को 11.01 ग्राम एमडीएमए (सिंथेटिक मादक पदार्थ) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली से नशीला पदार्थ खरीदकर फरीदाबाद में बेचने की फिराक में था। अदालत ने उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

गुप्त सूचना पुलिस के अनुसार, अपराध शाखा बदरपुर बॉर्डर की टीम को छह अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि दिल्ली-मथुरा रोड स्थित सेक्टर-37 के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर छापेमारी की और मौके से आरोपी को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 11.01 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ। इसके बाद थाना सराय ख्वाजा में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

आरोपी की पहचान गिरफ्तार आरोपी की पहचान 41 वर्षीय जोसुआ उर्फ जॉन निवासी लागोस, नाइजीरिया, हाल निवासी तुगलकाबाद, दिल्ली के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसने यह नशीला पदार्थ दिल्ली में एक व्यक्ति से करीब 20 हजार रुपए में खरीदा था। इसके बाद वह इसे बेचने के उद्देश्य से फरीदाबाद पहुंचा था।

जांच और रिमांड जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पिछले करीब तीन वर्षों से भारत में रह रहा है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस उससे एमडीएमए की सप्लाई करने वाले व्यक्ति, खरीद-फरोख्त के नेटवर्क और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।