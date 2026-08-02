Faridabad News: नए ट्यूबवेल से बड़खल में पेयजल आपूर्ति सुधरेगी
Faridabad News: फरीदाबाद के बड़खल गांव में लगभग 8 लाख रुपये की लागत से नया ट्यूबवेल लगाया जाएगा। इससे स्थायी जलापूर्ति में सुधार होगा और आसपास के घरों को पेयजल की बेहतर उपलब्धता मिलेगी। नई सुविधा से लोगों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों, को पानी की कमी से होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। बड़खल गांव के पंडित मोहल्ला क्षेत्र में करीब आठ लाख रुपये की लागत से नया ट्यूबवेल लगाया जाएगा। इससे आसपास के घरों तक पेयजल की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। योजना पूरी होने पर जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को पानी से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी।गांव में बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। कई बार लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। नए ट्यूबवेल के शुरू होने से स्थानीय जलापूर्ति नेटवर्क को अतिरिक्त सहारा मिलेगा और पानी की उपलब्धता अधिक नियमित हो सकेगी।नगर
निगम की ओर से इस कार्य पर लगभग 7.60 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। ट्यूबवेल स्थापित होने के बाद क्षेत्र में पेयजल का दबाव संतुलित रहेगा, जिससे आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नई सुविधा से उन्हें काफी राहत मिलेगी। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को पानी की कमी के कारण होने वाली दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। लोगों को घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी मिलने से उनकी दिनचर्या भी अधिक सुगम हो सकेगी।
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