Faridabad News: बीपीटीपी पुल के पास 13 एकड़ में पार्क बनाने की तैयारी

Faridabad News: फरीदाबाद में 13 एकड़ में नया टाउन पार्क विकसित करने की तैयारी है। शहरी विकास और जल आपूर्ति सहित विभिन्न परियोजनाओं की बैठक में समीक्षा की गई। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। जल निकासी और संपर्क मार्गों पर कार्ययोजना भी बनाई गई।

Faridabad News: फरीदाबाद, सरसमल। बीपीटीपी पुल के पास 13 एकड़ में नया टाउन पार्क विकसित करने की तैयारी है। इसको लेकर कागजी कार्रवाई तेज हो गई है। बुधवार को 13वीं अंतर-एजेंसी समन्वय बैठक में इस पर मंथन किया गया।

विकास परियोजनाओं की समीक्षा इसके अलावा शहर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में हरित विकास, जल आपूर्ति और सड़क कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय में गुणवत्ता के साथ सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। शहरी विकास प्रधान सलाहकार डी.एस. ढेसी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंडलायुक्त संजय जून, एफएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सी. मीणा, उपायुक्त आयुष सिन्हा, एचएसवीपी प्रशासक धीरज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सेक्टर-59 में प्रस्तावित हरित पट्टी, प्राकृतिक ट्रेल, ओपन जिम और पार्क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण के करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीपीटीपी पुल से 14-17 रोड तक करीब 13 एकड़ में बड़े टाउन पार्क की योजना भी प्रस्तुत की गई। मानसून के बचे दिनों में पौधारोपण तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जल परियोजनाएं समय पर पूरी हों, गुणवत्ता से समझौता नहीं डी.एस. ढेसी ने कहा कि विकास कार्यों में जवाबदेही और गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने रेनीवेल और बूस्टरिंग स्टेशन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जल आपूर्ति व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि 20 एमएलडी क्षमता वाली योजना में फिलहाल लगभग 15 एमएलडी पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जबकि नई पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। उन्होंने जल आपूर्ति लाइनों में लीकेज रोकने के लिए रखरखाव व्यवस्था मजबूत करने और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

सड़क, सीवर और शिकायतों की होगी नियमित निगरानी बैठक में सड़क परियोजनाओं के डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड (डीएलपी) कार्यों की भी समीक्षा हुई। डी.एस. ढेसी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक डीएलपी कार्य का हर महीने निरीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित कार्यकारी अभियंता को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि रखरखाव केवल ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एफएमडीए ने बताया कि 5500 से अधिक शिकायतों में करीब 80 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। शेष शिकायतों का भी जल्द निपटारा करने और जलभराव, सड़क क्षति, लीकेज व सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

जल निकासी और संपर्क मार्गों पर भी बनी कार्ययोजना बैठक में बुढ़िया नाला से जुड़ी लंबित एनओसी, जल निकासी सुधार और जल संरक्षण के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकारी भूमि पर नए जल निकाय विकसित करने के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। साथ ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े संभावित संपर्क मार्गों और शहरी पहुंच मार्गों के विकास पर भी विचार हुआ। डी.एस. ढेसी ने निर्देश दिए कि सितंबर में होने वाली अगली समीक्षा बैठक से पहले सड़क, जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं का विस्तृत निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाए। रिपोर्ट में कमियों, सुधारात्मक कार्रवाई और लंबित कार्यों का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश भी दिए गए।