Faridabad News: ओल्ड गुरुग्राम में बिजली की शिकायतें शीघ्र सुलझेंगी

Faridabad News: गुरुग्राम में डीएचबीवीएन की एक नई उप शाखा तैयार की जा रही है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। न्यू कॉलोनी उप शाखा के अंतर्गत करीब 46 हजार उपभोक्ता हैं, जहाँ समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पा रहा था। नई उप शाखा सेक्टर-नौ में स्थापित की जाएगी।

Faridabad News: गुरुग्राम, दीपक आहूजा। ओल्ड गुरुग्राम के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की तरफ से एक नई उप शाखा तैयार की जा रही है। न्यू कॉलोनी उप शाखा को दो हिस्सों में विभाजित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नई उप शाखा बनने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मौजूदा समय में न्यू कॉलोनी उप शाखा के अधीन मदनपुरी, कृष्णा कॉलोनी, ज्योति पार्क, न्यू कॉलोनी, देवी लाल कॉलोनी, फिरोजगांधी कॉलोनी, रवि नगर, अंबेडकर नगर, सेक्टर-सात, सात एक्सटेंशन, सेक्टर-चार, सेक्टर-नौ, नौए, शिवपुरी, भीम नगर, गुड़गांव गांव, भीमगढ़ खेड़ी आदि कॉलोनियां और सेक्टर हैं। करीब 46 हजार उपभोक्ता इस उप शाखा के अंतर्गत हैं। डीएचबीवीएन के नियमानुसार उप शाखा के अंतर्गत 18 हजार उपभोक्ताओं से अधिक नहीं होने चाहिए। उप शाखा पर अधिक कार्यभार की वजह से डीएचबीवीएन की सुविधाएं निर्धारित समयावधि में उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रही थी। नया बिजली कनेक्शन मुहैया करवाने में भी देरी हो रही थी। इसके अलावा फाल्ट की स्थिति में उसे ठीक करने में समय लग रहा था。

नई उप शाखा स्थापना इस स्थिति को देखते हुए डीएचबीवीएन ने सेक्टर-नौ के नाम से नई उप शाखा को स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके तहत मई माह से उपमंडल अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को नियुक्त कर दिया है, लेकिन अब तक न तो उसे बैठने के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाया गया है और न ही स्टॉफ उपलब्ध करवाया गया है। तीन कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध करवा दी गई है। कार्यालय के अलावा लाइनमेन और फोरमैन मिलने के बाद नई शाखा काम करना शुरू कर देगी। अभी यह क्षेत्र न्यू कॉलोनी शाखा में है।

नई शाखा में शामिल क्षेत्र कौन-कौन सा क्षेत्र नई शाखा में जाएगा डीएचबीवीएन की सेक्टर-नौ की नई उप शाखा में सेक्टर-नौ, नौए, अंबेडकर कॉलोनी, रवि नगर, लक्ष्मण विहार, पंजीरी प्लांट, सूर्य विहार, भीमगढ़ खेड़ी आदि कॉलोनियों और सेक्टर को शामिल किया जाएगा।

बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना डीएचबीवीएन की जिम्मेदारी है। इसके तहत न्यू कॉलोनी उप शाखा से नई उप शाखा बनाई जा रही है। न्यू कॉलोनी उप शाखा पर उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है। इससे समय पर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों और समस्याओं का निवारण करने में दिक्कत आती है। नई उप शाखा के शुरू होने के बाद दोनों उप शाखाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

- पीके चौहान, मुख्य अभियंता, डीएचबीवीएन