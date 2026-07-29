Faridabad News: सरकारी स्कूलों को नई ड्यूल डेस्क देने की तैयारी

Faridabad News: नूंह और हथीन ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में नई ड्यूल डेस्क लगाने की पहल शुरू की गई है। 1.50 करोड़ रुपये की लागत से होने वाला यह कार्य छात्रों को बेहतर बैठने की सुविधा, कक्षाओं में व्यवस्थितता और पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने में मदद करेगा। इससे विद्यार्थियों में पढ़ाई में रुचि और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

Faridabad News: नूंह, सरसमल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। नूंह और हथीन ब्लॉक के स्कूलों में नई ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है। करीब 1.50 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य से बच्चों को बेहतर बैठने की सुविधा मिलेगी, कक्षाएं अधिक व्यवस्थित बनेंगी और पढ़ाई का माहौल भी पहले से बेहतर होगा। मेवात विकास एजेंसी ने योजना बनाकर निविदा लगा दी है। आरामदायक बैठने की मिलेगी सुविधा

नई डेस्क का प्रभाव दरअसल, नई ड्यूल डेस्क लगने से विद्यार्थियों को रोजाना पढ़ाई के दौरान बेहतर सुविधा मिलेगी। कई स्कूलों में लंबे समय से पुराने फर्नीचर या सीमित संसाधनों के कारण बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। नई डेस्क आने के बाद छात्र आराम से बैठकर पढ़ सकेंगे और अपनी किताबें, कॉपियां तथा अन्य अध्ययन सामग्री भी व्यवस्थित रख पाएंगे। इससे कक्षाओं में अव्यवस्था कम होगी और बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। बेहतर बैठने की व्यवस्था से छोटे बच्चों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे स्कूलों में पढ़ाई का अनुभव अधिक सुविधाजनक और सकारात्मक बनेगा।

शिक्षा में रुचि और सहभागिता विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जब बच्चों को साफ-सुथरी और सुविधाजनक कक्षा मिलती है तो वे अधिक उत्साह के साथ पढ़ाई में हिस्सा लेते हैं। नई ड्यूल डेस्क लगने से विद्यार्थियों को लंबे समय तक कक्षा में बैठने में आसानी होगी। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और शिक्षक भी पढ़ाई को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगे। बेहतर माहौल मिलने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्कूल आने के प्रति उनकी रुचि भी मजबूत होगी। इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी दिखाई दे सकता है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएँ नई ड्यूल डेस्क को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह है। हारून, बसरू, सूबेदार और राकेश का कहना है कि बच्चों को अच्छी बैठने की सुविधा मिलना समय की जरूरत है। उनका मानना है कि जब स्कूलों में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण फर्नीचर उपलब्ध होगा तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक सुविधा मिलेगी। बेहतर संसाधनों से बच्चों का मन स्कूल में लगेगा और अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा। स्थानीय लोगों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के छोटे लेकिन प्रभावी सुधार विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं और स्कूलों की तस्वीर बदलने में मदद करते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शिक्षकों का मानना है कि यह पहल केवल फर्नीचर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। नई ड्यूल डेस्क से कक्षाएं अधिक व्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देंगी। विद्यार्थियों को बेहतर माहौल मिलने से स्कूलों की छवि में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होने से अधिक परिवार सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आने वाले समय में इस पहल का लाभ हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा। इससे नूंह और हथीन क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।