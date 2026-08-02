Faridabad News: अच्छी खबर: आईटीआई पलवल में पुराने व्यावसायिक भवन की होगी जगह नई इमारत

Faridabad News: फरीदाबाद/पलवल में सरकारी आईटीआई परिसर में पुराने व्यावसायिक भवन को हटाकर नया भवन बनाने की योजना है। यह निर्माण अगले महीने से शुरू होगा और छह महीने में पूरा होने की उम्मीद है। नए भवन में आधुनिक सुविधाएं और प्रयोगशालाएं होंगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर तकनीकी शिक्षा मिलेगी।

Faridabad News: फरीदाबाद/पलवल, धनंजय चौहान। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) परिसर में स्थित पुराने व्यावसायिक भवन को हटाकर उसकी जगह नया भवन बनाया जाएगा। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अगले महीने से योजना पर कार्य शुरू होने की उम्मीद है।विभाग ने छह माह में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। आईटीआई पलवल में 700 से 800 छात्र-छात्राएं विभिन्न इंजीनियरिंग और गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में शिक्षा ले रहे हैं। यहां परिसर का पुराना व्यावसायिक भवन काफी जर्जर हो चुका है। जर्जर अवस्था में होने के कारण छह और दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा है, जिससे हादसे का खतरा रहता है। ऐसे में भवन की स्थिति बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण में बाधा बन रही है। सीमित जगह और पुरानी संरचना के कारण आधुनिक उपकरणों व प्रयोगशालाओं की व्यवस्था प्रभावित होती है, जिसे देखते हुए पुराने भवन के स्थान पर नया भवन बनाने की योजना तैयार की गई है। नए भवन के निर्माण के बाद संस्थान में प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

नए भवन में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं बनेंगी आईटीआई में हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण लेने आते हैं। नए भवन में बेहतर कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधन विकसित किए जाने की संभावना है। इससे छात्रों को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। शिक्षविदों ने बताया कि तकनीकी संस्थानों का आधुनिक स्वरूप युवाओं के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में पुराने भवन की जगह नया भवन बनने से न केवल संस्थान की छवि बेहतर होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा का लाभ भी मिलेगा।

छात्रों को क्या होगा फायदा नया व्यावसायिक भवन बनने से आईटीआई के विद्यार्थियों को आधुनिक और सुरक्षित शिक्षण वातावरण मिलेगा। नई कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में नवीनतम उपकरणों के साथ प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, जिससे तकनीकी कौशल में सुधार होगा। पर्याप्त स्थान मिलने से प्रशिक्षण गतिविधियां अधिक व्यवस्थित ढंग से संचालित होंगी। जर्जर भवन से जुड़े सुरक्षा जोखिम भी समाप्त हो जाएंगे। उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप बेहतर सुविधाएं मिलने से विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। साथ ही संस्थान में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और बेहतर बुनियादी ढांचे का लाभ मिलेगा।

वर्जन आईटीआई परिसर के पुराने व्यावसायिक भवन की स्थिति को देखते हुए उसे हटाकर नया भवन बनाने की तैयारी है। नए भवन के निर्माण से संस्थान का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और विद्यार्थियों को बेहतर व सुरक्षित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।- रितेश यादव, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी