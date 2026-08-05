Faridabad News: एचआईवी, एड्स के मरीजों को बीके अस्पताल में ही मिलेगी चिकित्सा सुविधा

Faridabad News: फरीदाबाद में एचआईवी एवं एड्स मरीजों के लिए राहत की खबर है। बीके सिविल अस्पताल परिसर में अस्थायी एआरटी सेंटर शुरू किया गया है। यहां मरीजों को एचआईवी की जांच, निशुल्क दवा, नियमित फॉलोअप और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे इलाज की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएगी।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी के एचआईवी एवं एड्स मरीजों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें इलाज और नियमित दवा लेने के लिए सेक्टर-8 स्थित ईएसआई अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बीके सिविल अस्पताल परिसर में बने अस्थायी अस्पताल में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर शुरू किया गया है। इस सेंटर पर मरीजों को एचआईवी संक्रमण की जांच, निशुल्क दवाएं, नियमित फॉलोअप और विशेषज्ञों की काउंसलिंग जैसी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

बीके अस्पताल की सुविधाएं बता दें कि जिले में वर्तमान में एचआईवी के करीब चार हजार मरीज पंजीकृत हैं। नए सेंटर के शुरू होने से इन सभी मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार काफी लंबे समय से बीके अस्पताल में एआरटी सेंटर शुरू करने का प्रयास कर रही है। बीके अस्पताल में करीब चार वर्ष पूर्व जगह नहीं होने पर सेक्टर आठ स्थित ईएसआई अस्पताल में शुरू किया गया। एआरटी सेंटर खुलने से एचआईवी संबंधी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, लेकिन इसके लिए मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता है। मरीजों को राहत देने के लिए बीके अस्पताल में एआरटी सेंटर शुरू किया। इसके अलावा जानकारी के अभाव में अधिकांश मरीज पहले बीके अस्पताल पहुंचते थे और वहां से उन्हें ईएसआई अस्पताल जाने की सलाह दी जाती थी। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों खर्च होता था। कई मरीजों को परिवहन और दूरी के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब बीके अस्पताल में ही यह सुविधा मिलने से इलाज की प्रक्रिया अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएगी।

जांच के साथ निशुल्क दवा और काउंसलिंग भी एआरटी सेंटर में मरीजों को एचआईवी की आवश्यक जांच के अलावा संक्रमण को नियंत्रित रखने वाली एंटी रेट्रोवायरल दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही प्रशिक्षित काउंसलर मरीजों और उनके परिजनों को बीमारी से जुड़ी जानकारी, सावधानियां, दवा नियमित लेने के महत्व और मानसिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

इलाज होगा आसान, बढ़ेगी जागरूकता बता दें कि जून में एचआईवी एड्स नियंत्रण की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. मुक्ता ने भी एआरटीセン्टर का दौरा किया था। उस समय मरीजों की परेशानियों को देखते हुए बीके अस्पताल में ही शिफ्ट करने की सलाह दी थी। यहां शिफ्ट होने से बीके अस्पताल में एआरटी सेंटर शुरू होने से न केवल मरीजों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि समय पर उपचार और नियमित फॉलोअप भी सुनिश्चित होगा। साथ ही अधिक से अधिक लोगों की जांच और परामर्श होने से एचआईवी को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और संक्रमण की रोकथाम में भी मदद मिलेगी।

टीबी नियंत्रण में भी मिलेगा सहयोग एचआईवी एड्स के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उनमें टीबी की आशंका रहती है। बीके अस्पताल में एआरटी सेंटर होने से एचआईवी के मरीजों को टीबी जांच के लिए बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे स्वास्थ्य विभाग को टीबी नियंत्रण में भी सहयोग मिलेगा।

एचआईवी के मरीजों को उपचार की सुविधा देने के उद्देश्य से बीके अस्पताल में एआरटी सेंटर शुरू किया गया है। यहां पर मरीजों के लिए जांच, दवा और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मरीजों को अपनी टीबी जांच के लिए भी इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

-डॉ. मनोज बजाज, नोडल अधिकारी, एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम