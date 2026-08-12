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Faridabad News: महिला से मारपीट और छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: रेवाड़ी,संवाददाता। थाना कसौला पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता ने महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करन

Faridabad News: महिला से मारपीट और छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद

Faridabad News: रेवाड़ी, संवाददाता। बावल के एक होटल में मंगलवार को युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। होटल का कमरा राजस्थान से आये दो युवकों ने बुक कराया था। उसका साथी फरार बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचारों के अनुसार राजस्थान के सराय कलां के संदीप व जसबीर ने सोमवार को बावल स्थित एक होटल में कमरा बुक कराया था। संदीप रात को ही होटल से चला गया था। जबकि मंगलवार की सुबह जसबीर का शव कमरे से बरामद हुआ। होटलकर्मियों ने बताया कि कमरा अंदर से बंद था। दूसरी चाबी लगाकर कमरे को खोला गया तो जसबीर फर्श पर पड़ा हुआ था।

होटल में कमरा बुक कराते समय दोनों ने बताया था कि वे बावल की एक कंपनी में इंटरव्यू देने आये हैं।बावल थाना के प्रभारी फूल कुमार ने कहा कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। होटल के कमरे का पूरा जायजा लिया गया है।

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