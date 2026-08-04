Faridabad News: शिक्षिका को मारने के लिए दो माह पहले खरीद लिया था चाकू

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सिकरोना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक नकाबपोश ने स्कूल के अंदर घुसकर शिक्षिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी दो माह से शिक्षिका की हत्या की फिराक में घूम रहा था। दो माह पहले आरोपी ने शिक्षिका की हत्या के लिए फेरीवाले से चाकू खरीद लिया था। फिरोजपुर कलां गांव निवासी 32 वर्षीय संध्या सिकरोना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका थीं। वह दूसरी कक्षा की इंचार्ज थीं। वह दो बच्चों की मां थीं। सिकरोना स्थित स्कूल में पढ़ाने से करीब दो वर्ष पहले कोट गांव के एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। कोट गांव स्थित स्कूल के पास ही अमित नामक युवक रहता था। इस दौरान वह युवक शिक्षिका से बातचीत करने लगा। कुछ समय बाद जब शिक्षिका ने बातचीत करने से मना किया तो वह शिक्षिका का पीछा करने लगा। इस पर इस मामले में छेड़खानी की शिकायत पुलिस को दी गई थी। बाद में आरोपी ने माफी मांग ली और आगे से परेशान नहीं करने का वादा किया। शिक्षिका ने करीब एक वर्ष पहले कोट गांव से नौकरी छोड़कर सिकरोना स्थित निजी स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी इसके बावजूद शिक्षिका को परेशान कर रहा था। इस पर शिक्षिका ने केस करने की धमकी दी तो उसने दो माह पहले उसकी हत्या की साजिश रच डाली। हत्या करने के लिए आरोपी ने चाकू खरीद लिया और वारदात की फिराक में रहने लगा। सोमवार सुबह मौका पाकर आरोपी नकाब लगाकर सिकरोना स्थित स्कूल पहुंच गया। यहां उसने स्कूल कर्मचारी से शिक्षिका से मिलने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही शिक्षिका उससे मिलने के लिए कमरे से बाहर आई तो करीब 9:35 पर आरोपी नकाबपोश युवक ने शिक्षिका का हाथ पकड़कर उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। इससे महिला तेज-तेज चीखने लगी। शिक्षिका का चीख सुनककर स्कूल संचालक तेजपाल शर्मा अपने कक्ष से उसे बचाने के लिए बाहर आए तो देखा कि एक नकाबपोश शिक्षिका पर चाकू से वार कर रहा है। जब उन्होंने नकाबपोश को धमकाया तो हमलावर ने उन पर भी चाकू से हमला करने का प्रयास किया। इसके बाद वे डंडा लेने के लिए अंदर कमरे में गए तो आरोपी हमलावर नकाबपोश चाकू समेत वहां से फरार हो चुका था। भागते समय आरोपी चाकू को फेंककर बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। इसके बाद स्कूल संचालक ने पुलिस को सूचना दी और शिक्षिका को अस्पताल लेकर दौड़े, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल में घुसकर हत्या करने की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। सिकरोना पुलिस चौकी की टीम और अपराध शाखा की टीमों ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया。