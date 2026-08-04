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Faridabad News: शिक्षिका को मारने के लिए दो माह पहले खरीद लिया था चाकू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सिकरोना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकाबपोश ने शिक्षिका की हत्या की। आरोपी ने शिक्षिका का पीछा किया था और दो महीने से हत्या की योजना बना रहा था। सोमवार को उसने मौका पाकर चाकू से वार कर दिया, जिससे शिक्षिका की मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Faridabad News: शिक्षिका को मारने के लिए दो माह पहले खरीद लिया था चाकू

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सिकरोना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक नकाबपोश ने स्कूल के अंदर घुसकर शिक्षिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी दो माह से शिक्षिका की हत्या की फिराक में घूम रहा था। दो माह पहले आरोपी ने शिक्षिका की हत्या के लिए फेरीवाले से चाकू खरीद लिया था। फिरोजपुर कलां गांव निवासी 32 वर्षीय संध्या सिकरोना स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका थीं। वह दूसरी कक्षा की इंचार्ज थीं। वह दो बच्चों की मां थीं। सिकरोना स्थित स्कूल में पढ़ाने से करीब दो वर्ष पहले कोट गांव के एक निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। कोट गांव स्थित स्कूल के पास ही अमित नामक युवक रहता था। इस दौरान वह युवक शिक्षिका से बातचीत करने लगा। कुछ समय बाद जब शिक्षिका ने बातचीत करने से मना किया तो वह शिक्षिका का पीछा करने लगा। इस पर इस मामले में छेड़खानी की शिकायत पुलिस को दी गई थी। बाद में आरोपी ने माफी मांग ली और आगे से परेशान नहीं करने का वादा किया। शिक्षिका ने करीब एक वर्ष पहले कोट गांव से नौकरी छोड़कर सिकरोना स्थित निजी स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी इसके बावजूद शिक्षिका को परेशान कर रहा था। इस पर शिक्षिका ने केस करने की धमकी दी तो उसने दो माह पहले उसकी हत्या की साजिश रच डाली। हत्या करने के लिए आरोपी ने चाकू खरीद लिया और वारदात की फिराक में रहने लगा। सोमवार सुबह मौका पाकर आरोपी नकाब लगाकर सिकरोना स्थित स्कूल पहुंच गया। यहां उसने स्कूल कर्मचारी से शिक्षिका से मिलने की इच्छा जाहिर की। जैसे ही शिक्षिका उससे मिलने के लिए कमरे से बाहर आई तो करीब 9:35 पर आरोपी नकाबपोश युवक ने शिक्षिका का हाथ पकड़कर उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। इससे महिला तेज-तेज चीखने लगी। शिक्षिका का चीख सुनककर स्कूल संचालक तेजपाल शर्मा अपने कक्ष से उसे बचाने के लिए बाहर आए तो देखा कि एक नकाबपोश शिक्षिका पर चाकू से वार कर रहा है। जब उन्होंने नकाबपोश को धमकाया तो हमलावर ने उन पर भी चाकू से हमला करने का प्रयास किया। इसके बाद वे डंडा लेने के लिए अंदर कमरे में गए तो आरोपी हमलावर नकाबपोश चाकू समेत वहां से फरार हो चुका था। भागते समय आरोपी चाकू को फेंककर बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। इसके बाद स्कूल संचालक ने पुलिस को सूचना दी और शिक्षिका को अस्पताल लेकर दौड़े, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल में घुसकर हत्या करने की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। सिकरोना पुलिस चौकी की टीम और अपराध शाखा की टीमों ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव काे पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया。

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शिक्षिका के गले से लेकर पेट तक वार

हमलावर ने शिक्षिका के गले से लेकर पेट तक चाकूसे करीब 34 ताबड़तोड़ वार किए। गर्दन पर वार करने की वजह से शिक्षिका की हालत गंभीर हो गई थी। जिससे उनकी मौत हो गई। थी। स्कूल संचालक तेजपाल शर्मा ने बताया कि जब वह अपने कक्ष में थे तो चीखने की तेज आवाज आई। उन्हें लगा कि किसी को करंट लग गया है। वे दौड़कर बाहर आए तो देखा कि नकाबपोश शिक्षिकापर चाकू से हमला कर रहा है। उन्हाेंने बताया कि शिक्षिका उनके यहां करीब एक वर्ष से पढ़ा रहींं थीं। इससे पहले वह कोट गांव स्थित स्कूल में पढ़ाती थीं। उन्होंने बताया कि स्कूल के सामने सड़क निर्माण का काम चल रहा है। धूल से बचने के लिए अक्सर लोग नकाब लगा लेते हैं। इस वजह से हमलावर को नकाब हटाने पर किसी ने टोका नहीं था।

आरोपी कर रहा था बार-बार पीछा

जिला पुलिस की अपराध शाखा एवीटीएस सिकरोना प्रभारी जगवीर की टीम ने तकनीकी सहायता और सूत्रों की सूचना के आधार पर आरोपी को वारदात के दो घंटे के अंदर ही कोट गांव निवासी 21 वर्षीय अमित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूला है कि शिक्षिका ने उससे बात करना बंद कर दिया था। इस वजह से बार-बार पीछा करता था। महिला ने उससे कहा था कि यदि और पीछा करेगा तो पुलिस केस कर दूंगी। शिक्षिका का यह व्यवहार उसे मंजूर नहीं था। आरोपी ने दावा किया कि वह शिक्षिका से शादी करना चाहता था। जबकि शिक्षिका ने इंकार कर दिया था। जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से चाकू बरामद कर लिया था। पुलिस मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी और उससे खून से सने कपड़े और बाइक बरामद करेगी। आरोपी गांव में पशु पालक है और दूध बेचने का काम करता है।

शिक्षिका की चीख सुनकर नहीं दौड़े सभी शिक्षक

जब नकाबपोश ने शिक्षिका पर चाकू से हमला शुरू किया तो वह चीखने लगी। चीख सुनकर स्कूल संचालक तो अपने कक्ष से दौड़कर बाहर आ गए, लेकिन बाकी स्कूल स्टाफ शिक्षिका को बचाने के लिए नहीं आया, जबकि स्कूल में सभी कक्षाओं में शिक्षक और अन्य कर्मचारी रहे होंगे। लोगों का कहना है कि यदि स्कूल स्टाफ तुरंत मदद के लिए आता तो शिक्षिका को बचाया जा सकता था। सरेआम एक अकेला युवक वारदात को अंजाम देकर चला गया और स्टाफ को भनक तक नहीं लगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिक्षिका की हत्या कब हुई?
शिक्षिका की हत्या सोमवार सुबह हुई।
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