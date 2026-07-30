Faridabad News: अनंगपुर गांव में युवक की हत्या

मृतक का शव और घटनास्थल

मृतक के गले पर धारदार हथियार से काटे जाने का निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की पुख्ता वजह का पता चलेगी। इस वारदात के बाद से मृतक की कथित प्रेमिका अपने किराये के कमरे से फरार है। पुलिस के मुताबिक, बुधवार देर रात करीब 1:00 बजे सूरजकुंड थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बंद कमरे से बदबू आ रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का ताला लगा हुआ था। जब पुलिस किसी तरह दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर पहुंची तो वहां एक गला-सड़ा शव पड़ा हुआ था। शव पड़ा होने पर वहां आस-पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। पुलिस ने शव को पहचान के लिए एनआईटी तीन स्थित मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस ने गुरुवार सुबह तक मृतक की पहचान अलीगढ़ के थाना चंडौस के अंतर्गत रामपुर शाहपुर गांव निवासी 36 वर्षीय सदाकत के रूप में कर ली । सदाकत यहां रहकर रंगाई-पुताई का काम करता था। शव की पहचान होने पर पुलिस ने मृतक के भाई नजाकत अली को सूचना दी। इसके बाद वह पुलिस के साथ एनआईटी-तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पहुंचा। यहां पर उन्होंने शव की पहचान अपने भाई के रूप में कर ली। करीब चार माह से सदाकत अनंगपुर गांव में किराये के कमरे में रहकर अनंगपुर के पास सोसाइटी में पुताई का काम कर रहा था। अनंगपुर गांव में ही मध्यप्रदेश निवासी अनीता भी किराये पर कमरा लेकर रहती थी। वह ओमैक्स सोसायटी और इसके आस-पास के इलाके में झाड़ू-पोछा का कार्य करती थी। दोनों के बीच अक्सर बात होती रहती थी। जब इस बारे में मकान मालिक को पता चला तो उसने करीब 15 दिन पहले महिला से कमरा खाली करवा लिया था। इसके बाद महिला अनंगपुर के डोमका मोहल्ला में किराये का कमरा लेकर रहने लगी। इसकमरे पर भी सदाकत उससे बीच-बीच में मिलने आता था.