Faridabad News: शहर की स्ट्रीट लाइटों को आधुनिक करने की तैयारी

Faridabad News: अच्छी खबर: बिजली की बचत होने के साथ रोशनी और बेहतर होगी, नगर

Faridabad News: अच्छी खबर: बिजली की बचत होने के साथ रोशनी और बेहतर होगी, नगर निगम बड़खल क्षेत्र से योजना की शुरुआत करेगा

फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में लगी स्ट्रीट लाइटों को आधुनिक बनाया जाएगा। इन पर पहली बार रिड्यूसर उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे न केवल बिजली की खपत कम होगी,

बिजली की खपत में कमी बल्कि रोशनी में बढ़ोतरी होगी। इसे लेकर नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। अगले महीने से योजना पर काम चालू होने की उम्मीद है,

जिसकी शुरुआत बड़खल विधानसभा क्षेत्र से की जाएगी।

स्ट्रीट लाइटों की स्थिति शहर में कई स्थानों पर लगी स्ट्रीट लाइटें पूरी क्षमता से नहीं जलती है। वहीं कुछ इलाकों में दिन में जलती रहती हैं। इससे नगर निगम का बिजली बिल बढ़ता है। वोल्टेज के उतार-चढ़ाव से लाइटें और अन्य उपकरण जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे मरम्मत पर भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है,

जिसे देखते हुए नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट पर रिड्यूसर लगाने की तैयारी की है। इनके लगने के बाद आवश्यकता के अनुसार बिजली की खपत को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे रोशनी पर अधिक असर डाले बिना बिजली की बचत संभव होगी।

खराब स्ट्रीट लाइटों से शिकायतें --

जल्द खराब होने से बचेगी स्ट्रीट लाइटें

निगम अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक वाले ये उपकरण स्ट्रीट लाइटों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उनके उपकरणों की उम्र भी बढ़ाने में सहायक होंगे। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम होने से बल्ब और अन्य विद्युत उपकरण जल्दी खराब नहीं होंगे। इससे मरम्मत और रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम होने की उम्मीद है।

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खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर लोग कई बार कर चुके शिकायतें

बड़खल क्षेत्र की कई कॉलोनियों और मुख्य सड़कों पर लोगों की ओर से समय-समय पर स्ट्रीट लाइटों की खराब स्थिति और अधिक बिजली खर्च को लेकर शिकायतें मिलती रही हैं। नगर निगम का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन समस्याओं में काफी हद तक सुधार आएगा। साथ ही रात के समय प्रमुख मार्गों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि देश के कई शहरों में ऊर्जा बचत के लिए इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे बिजली की खपत कम होने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलता है। नगर निगम भी इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को अधिक स्मार्ट और किफायती बनाने पर काम कर रहा है।

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सड़कों के साथ पार्कों में भी जगमगाएंगी नई लाइटें

बड़खल विधायक धनेश अदलखा ने बताया कि सड़कों के साथ पार्कों में भी आकर्षक और आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी।इसके लिए नगर निगम के साथ बैठकर योजना तैयार की गई है। इससे रात के समय पार्कों में रोशनी बेहतर होगी, लोगों को सैर और व्यायाम करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता भी बढ़ेगी।

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वर्जन

बदखल क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों पर रिड्यूसर लगाने से बिजली की बचत होगी। इससे उपकरणों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम होगा।- डालचंद, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम

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धनंजय चौहान