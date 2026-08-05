Faridabad News: नगर निगम के पार्षदों की गिरफ्तारी के बाद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म

Faridabad News: फरीदाबाद में वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव और वार्ड-40 के पार्षद पवन यादव ने हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया। पार्षदो ने निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया। हड़ताल खत्म हो गई है।

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। फरीदाबाद नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद से हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे के बाद बुधवार को वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव, वार्ड-40 के पार्षद पवन यादव तथा एक अन्य व्यक्ति ने हजारों समर्थकों के साथ पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी दी। पुलिस ने तीनों को मुकदमे में शामिल जांच कर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। वहीं, दोनों निर्दलीय पार्षदों की गिरफ्तारी के बाद निगम कर्मचारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौट गए। गिरफ्तारी से पहले अहीरवाड़ा स्थित पार्षदों के निवास पर सुबह से ही हजारों समर्थक जुटने लगे। वहां से महिलाएं और पुरुष हाथों में पट्टियां व नारे लिखी तख्तियां लेकर उपमंडल कार्यालय की ओर रवाना हुए। अंबेडकर चौक के पास पुलिस-प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन समर्थक आगे बढ़ते हुए शहर के ऑडिटोरियम पहुंचे。

पार्षदों का समर्थन यहां पूर्व पार्षद राव रामकुमार, पार्षद दीपक यादव और पार्षद पवन यादव ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। दीपक यादव ने कहा कि वह अपने लिए नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान एसीपी अशोक कुमार, एसीपी रवि कुंडिया सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। बाद में पांच लोगों को ही एसीपी कार्यालय में जाने की अनुमति दी गई। एसीपी रवि कुंडिया की मौजूदगी में दोनों पार्षदों और धर्मेंद्र को मुकदमे की जांच में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया।

निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत उल्लेखनीय है कि एक सप्ताह पहले नगर निगम कार्यालय में विकास कार्यों को लेकर कार्यकारी अभियंता डालचंद और दोनों पार्षदों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद कार्यकारी अभियंता की शिकायत पर पुलिस ने पार्षद दीपक यादव, पार्षद पवन यादव समेत चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।

जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष पार्षद दीपक यादव ने कहा कि जनता ने उन्हें विकास कार्य कराने और क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए चुना है। वह निगम सदन से लेकर हर मंच पर जनता की समस्याएं उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे।

पुलिस की कार्रवाई एसीपी रवि कुंडिया (शहर) ने कहा कि तीनों आरोपियों को दर्ज मुकदमे में शामिल जांच कर लिया गया है। आवश्यक लिखित कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

हड़ताल हुई खत्म कार्यकारी अभियंता, नगर निगम फरीदाबाद डालचंद:दोनों पार्षदों की गिरफ्तारी के बाद नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है और अब निगम के सभी कार्यालयों में सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो गया है।