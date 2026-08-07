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Faridabad News: रेलवे की पहली मल्टीलेबल कार पार्किंग दिसंबर में शुरू होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में निर्माणाधीन पहली मल्टीलेवल कार पार्किंग

Faridabad News: रेलवे की पहली मल्टीलेबल कार पार्किंग दिसंबर में शुरू होगी

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में निर्माणाधीन पहली मल्टीलेवल कार पार्किंग को लेकर यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से चल रहे इस प्रोजेक्ट का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। निर्माण एजेंसी की ओर से बिजली फिटिंग सहित अन्य जरूरी कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उम्मीद है कि दिसंबर तक इस अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

नया स्टेशन विकास

ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पार्किंग की समस्या से निजात के लिए परिसर में 10 मंजिला मल्टीलेबल कार पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है।

आधुनिक पार्किंग सुविधाएं

यह मल्टीलेवल पार्किंग आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। यहां एक साथ 500 से अधिक वाहनों को खड़ा करने की सुविधा मिलेगी। इसके शुरू होने के बाद स्टेशन परिसर में बेतरतीब खड़े होने वाले वाहनों की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। साथ ही यात्रियों को वाहन खड़ा करने के लिए जगह तलाशने और जाम से जूझने की परेशानी से भी निजात मिलेगी।

फिलहाल ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में यात्री अपने दोपहिया और चार पहिया वाहन खड़े करते हैं। पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण स्टेशन के प्रवेश और निकास मार्गों पर कई बार वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। इससे यात्रियों के साथ-साथ आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नई पार्किंग शुरू होने के बाद स्टेशन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित सुविधा

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई पार्किंग में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। वाहन खड़ा करने के लिए व्यवस्थित स्थान मिलने के साथ ही निगरानी व्यवस्था भी बेहतर होगी। इससे यात्रियों को अपने वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता कम होगी।

अंतिम चरण में चल रहे काम

रेलवे अधिकारियों के अनुसार पार्किंग भवन का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब भवन में बिजली फिटिंग, सुरक्षा उपकरण लगाने, लिफ्ट लगाने, फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य तकनीकी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। सभी व्यवस्थाओं की जांच और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ही इसे यात्रियों के लिए खोला जाएगा।

वर्जन

मल्टीलेवल कार पार्किंग का काम तेजी से चल रहा है। बिजली फिटिंग समेत अंतिम चरण के कार्य पूरे किए जा रहे हैं। दिसंबर तक पार्किंग शुरू होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को सुरक्षित पार्किंग सुविधा मिलेगी और स्टेशन परिसर में जाम की समस्या कम होगी।

-डीएस भंडारी, स्टेशन अधीक्षक, ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन

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सामान्य प्रश्न

ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की मल्टीलेवल कार पार्किंग कब शुरू होने की उम्मीद है?
दिसंबर तक इस अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा को यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा।
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