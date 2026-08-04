Faridabad News: करीब सवा साल बाद भी मोहना बस स्टैँड नहीं हुआ शुरू

Faridabad News: मोहना क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से बनाया गया मोहना बस अड्डा करीब सवा साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी हरियाणा रोडवेज द्वारा इसे अपने अधीन नहीं लिया गया है, जिससे यात्रियों को खुली जगह में बसों का इंतजार करना पड़ता है।

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। मोहना क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से बनाया गया मोहना बस अड्डा करीब सवा साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। अप्रैल 2025 में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया था, लेकिन आज तक इसे हरियाणा रोडवेज ने इस अपने अधीन नहीं लिया है। इसके चलते यात्रियों को खुले आसमान के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। बसें पानी से भरे परिसर में खड़ी होती हैं, जबकि यात्रियों के पास बारिश और धूप से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। करीब 3 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से तैयार इस बस अड्डे का उद्देश्य मोहना सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था। लेकिन विभागीय तालमेल के अभाव में यह भवन उद्घाटन का इंतजार करते-करते बदहाल होने लगा है। भवन की दीवारों का प्लास्टर कई जगह से उखड़ने लगा है और रखरखाव के अभाव में परिसर की स्थिति भी खराब होती जा रही है। बस अड्डे की सफाई भी नहीं हो रही है। इस कारण चारों ओर गंदगी का आलम बना हुआ है。

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया ग्रामीणों का कहना है कि यदि बस अड्डा शुरू हो जाए तो क्षेत्र से जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित अन्य प्रमुख स्थानों के लिए यात्रियों की मांग के अनुसार नई बस सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं। इससे मोहना क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

छह साल पहले हुई थी घोषणा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करीब छह वर्ष पहले मोहना में बस अड्डा बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद जनवरी 2023 में हरियाणा रोडवेज प्रशासन ने निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग को करीब 3 करोड़ 16 लाख रुपये उपलब्ध कराए। निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद बस अड्डा अब तक संचालन के लिए तैयार नहीं हो पाया है।

पीडब्ल्यूडी का पक्ष कार्यकारी अभियंता प्रकाश लाल ने बताया कि मोहना बस अड्डे की बिल्डिंग करीब सवा साल पहले तैयार कर दी गई थी। विभाग की ओर से निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसे संबंधित विभाग ने अपने अधीन नहीं लिया है।

बस अड्डे की प्रमुख सुविधाएं -एक एकड़ भूमि पर निर्मित बस अड्डा

-एक समय में तीन बसों के खड़े होने की व्यवस्था

-यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय

-पेयजल की सुविधा

-रोडवेज कर्मचारियों के बैठने के लिए कार्यालय

-एटीएम और खान-पान की दुकान के लिए स्थान

मौजूदा स्थिति 2 सरकारी बसों का आवागमन

5 निजी बसों का संचालन

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया किशन सिंह, पूर्व सरपंच

सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर बस अड्डा तो बना दिया, लेकिन विभागों के बीच तालमेल न होने के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यात्रियों को आज भी सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। बस अड्डे को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए।

रणजीत सिंह, पूर्व सरपंच

मोहना और आसपास के दर्जनों गांवों के लोग इस बस अड्डे के शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बरसात में यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। विभागों को आपसी औपचारिकताएं जल्द पूरी कर बस अड्डे का संचालन शुरू करना चाहिए।

ईश्वर सिंह, नंबरदार

बस अड्डा तैयार होने के बावजूद बंद पड़ा है, जिससे सरकारी धन भी बेकार जा रहा है और भवन भी खराब होने लगा है। यदि इसे जल्द शुरू नहीं किया गया तो रखरखाव के अभाव में नुकसान और बढ़ेगा। सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।

यात्रियों की मांग स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहना बस अड्डा शुरू होने से न केवल क्षेत्र के हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि भविष्य में जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, पलवल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और दिल्ली के लिए नियमित बस सेवाएं भी शुरू की जा सकेंगी। ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित विभागों से बस अड्डे को शीघ्र चालू कराने की मांग की है।

निदेशक से नहीं हो सका संपर्क हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट के निदेशक वीरेंद्र सिंह से मोहना बस अड्डे के संचालन में हो रही देरी और हैंडओवर प्रक्रिया को लेकर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया। इसके लिए उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेजा गया तथा टेलीफोन पर भी संपर्क किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।