Faridabad News: तीन सेक्टरों के पार्कों में रबर ट्रैक बनेंगे

Faridabad News: फरीदाबाद के पार्कों में मॉर्निंग वॉक और दौड़ के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नगर निगम ने प्रमुख पार्कों में ईपीडीएम रबर से सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाने की योजना बनाई है। 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और कार्य अगले माह शुरू होगा। इस प्रक्रिया से शहर के अन्य पार्कों में भी ट्रैक विकसित किए जाएंगे।

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। शहर के पार्कों में सुबह टहलने (मॉर्निंग वॉक) और दौड़ना (जॉगिंग) करने वालों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर निगम की ओर से सेक्टर-10, सेक्टर-15 और सेक्टर-15ए के प्रमुख पार्कों में ईपीडीएम (एथिलीन प्रोपलीन डायन मोनोमर) रबर से सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। योजना पर सवा करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।अगले माह से योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा। नगर निगम के अधीन शहर के अधिकांश सेक्टरों के पार्कों में फिलहाल सीमेंटेड ट्रैक बने हुए हैं। इन्हें अब चरणबद्ध तरीके से आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक में बदला जाएगा। पहले चरण में सेक्टर-15 के घोड़ा पार्क, सेक्टर-15ए में जिमखाना क्लब के पास स्थित सेंट्रल पार्क और सेक्टर-10 के महर्षि दयानंद पार्क को चुना गया है। इनमें रोजाना करीब 10 हजार लोग सैर-सपाटे के लिए पहुंचते हैं। इन तीनों पार्कों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही निर्माण एजेंसी का चयन होने के बाद काम शुरू होगा। नगर निगम के अनुसार सेक्टर-10 के महर्षि दयानंद पार्क में ट्रैक निर्माण पर करीब 49 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सेक्टर-15ए के सेंट्रल पार्क के लिए लगभग 40 लाख रुपये और सेक्टर-15 के घोड़ा पार्क के लिए करीब 31 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत रोज गार्डन से शुरू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट नगर निगम ने कुछ समय पहले एनआईटी स्थित रोज गार्डन में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ईपीडीएम रबर ट्रैक तैयार कराया था। इस ट्रैक को लोगों ने काफी पसंद किया। मॉर्निंग वॉक और दौड़ लगाने वालों से मिले सकारात्मक फीडबैक के बाद निगम ने अन्य प्रमुख पार्कों में भी यही मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ईपीडीएम एक उच्च गुणवत्ता वाली सिंथेटिक रबर है, जिसका उपयोग खेल परिसरों और रनिंग ट्रैक में किया जाता है। इसकी सतह लचीली होने के कारण चलते या दौड़ते समय पैरों, टखनों और घुटनों पर दबाव कम पड़ता है। इसकी आयु भी सामान्य ट्रैक की तुलना में अधिक होती है और यह मौसम की मार को भी बेहतर तरीके से सहन कर सकता है। यही वजह है कि इसे फिटनेस और स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर विकल्प माना जाता है।

निर्माण प्रक्रिया और भविष्य की योजनाएं वर्जन तीनों पार्कों में ईपीडीएम रबर ट्रैक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के अन्य सेक्टरों के पार्कों में भी चरणबद्ध तरीके से ऐसे ट्रैक विकसित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आधुनिक और सुरक्षित वॉकिंग सुविधा मिल सके। -धीरेंद्र खड़गटा, नगर निगम आयुक्त, फरीदाबाद

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