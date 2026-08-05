Faridabad News: फरीदाबाद में युवक और किशोरी लापता
Faridabad News: फरीदाबाद में 18 वर्षीय युवक और 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने के मामले सामने आए हैं। परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। युवक 3 अगस्त को घर से निकला था और किशोरी 4 अगस्त को बिना बताए गई। पुलिस संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है।
Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। फरीदाबाद में अलग-अलग स्थानों से एक 18 वर्षीय युवक और 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने के दो मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
युवक का लापता होना
सदर बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र के साहूपुरा निवासी परिवार ने शिकायत दी कि उनका 18 वर्षीय बेटा 3 अगस्त को कंपनी जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन कार्यस्थल पर नहीं पहुंचा और उसके बाद से घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। युवक के लापता होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
किशोरी का लापता होना
दूसरे मामले में आईएमटी चौकी क्षेत्र के मुजेड़ी गांव में किराये पर रहने वाली महिला ने शिकायत दी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 4 अगस्त की शाम करीब चार बजे घर से बिना बताए चली गई। शिकायत में आशंका जताई गई है कि किशोरी एक युवक के साथ गई है। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई।
पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है तथा परिजनों से भी लगातार संपर्क रखा जा रहा है। आसपास के थानों और संबंधित इकाइयों को भी सूचना भेजी गई है।
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