Faridabad News: स्कूटी आगरा नहर पर खड़ी कर गायब हुआ युवक

Faridabad News: श्याम कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय कृष्ण कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। उन्होंने छह अगस्त को सुबह पांच बजे घर छोड़ दिया था। उनकी स्कूटी आगरा कैनाल के पास मिली है। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एसडीआरएफ और पुलिस ने नहर में उनकी तलाश शुरू की है।

Faridabad News: बल्लभगढ़,अशोक जैन। श्याम कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय कृष्ण कुमार संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वह छह अगस्त की सुबह करीब पांच बजे घर से निकला था। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। उसकी स्कूटी आगरा कैनाल सेक्टर-3 के पास खड़ी मिली है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उसे आगरा कैनाल में तलाश करना शुरू कर दिया है।

परिवार और शारीरिक स्थिति परिजनों के अनुसार कृष्ण कुमार तिगांव रोड पर दुपहिया वाहनों की मरम्मत का काम करता है। उसके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। दोनों बेटों की उम्र 17 और 14 वर्ष है। बताया गया है कि कृष्ण कुमार पिछले कुछ समय से किडनी में पथरी और शुगर की बीमारी से परेशान था। बीमारी के कारण वह मानसिक रूप से भी परेशान रहता था।

तलाश की प्रक्रिया परिजनों को जानकारी मिली कि कृष्ण कुमार की स्कूटी आगरा नहर के किनारे खड़ी मिली है। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नहर में उसकी तलाश शुरू कराई। मंगलवार को एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और आगरा नहर में युवक की तलाश शुरू की। टीम ने नहर के संभावित स्थानों पर काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कृष्ण कुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया था।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजन युवक के सकुशल वापस लौटने की उम्मीद लगाए हुए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि कृष्ण कुमार के नहर तक पहुंचने और उसके बाद की स्थिति का पता लगाया जा सके।