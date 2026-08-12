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Faridabad News: लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर, फरीदाबाद के सिद्धदाता आश्रम में भगवान शिव के पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। भक्तगण हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए और विधिपूर्ण जलाभिषेक किया। जगदगुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य ने भगवान शिव के महत्वपूर्ण संदेश पर प्रकाश डाला, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं।

Faridabad News: लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया

Faridabad News: फरीदाबाद,अभिषेक शर्मा। श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर सिद्धदाता आश्रम स्थित लक्ष्मीनारायण दिव्यधाम में भगवान शिव के पूजन एवं अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरिद्वार सहित विभिन्न स्थानों से पवित्र गंगाजल लेकर पहुंचे सैकड़ों कांवड़ियों ने भगवान शिव का विधिवत जलाभिषेक कर सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर डाक कांवड़ के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं सहित हजारों भक्तों ने भी भगवान शिव के दर्शन एवं पूजन किए। जगदगुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य महाराज ने कहा कि भगवान शिव को सामान्यतः मुक्ति और मोक्ष के दाता के रूप में स्मरण किया जाता है, लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं।

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वे भक्तों की श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं और अपने भक्तों को सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक सुख-सुविधाओं के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का जीवन और उनका परिवार मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है।

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