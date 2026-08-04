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Faridabad News: 10 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: पलवल में सीआईए स्टाफ ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत 10 किलो 205 ग्राम अवैध गांजे के साथ रोहताश नामक एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी का नशीले पदार्थों से संबंधित कोई वैध लाइसेंस नहीं था, और उसे न्यायालय में पेश किया गया।

Faridabad News: 10 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए स्टाफ पलवल ने कार्रवाई करते हुए 10 किलो 205 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शहर के कोट मोहल्ला निवासी रोहताश के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। सीआईए स्टाफ प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार एएसआई लक्ष्मण सिंह अपनी टीम के साथ पलवल-सोहना रोड़ स्थित हथीन मोड़ पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रोहताश अपने घर के पास प्लास्टिक के कट्टे में गांजा लेकर बेचने की फिराक में खड़ा है।

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सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को काबू कर लिया।ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार दिनेश कुमार की मौजूदगी में कट्टे की तलाशी लेने पर उसमें से 10 किलो 205 ग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी बरामद नशीले पदार्थ से संबंधित कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके।()

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