Faridabad News: हथीन की पनीर फैक्ट्री के कथित दूषित पानी से लोग परेशान

Faridabad News: हथीन औद्योगिक क्षेत्र की एक पनीर फैक्ट्री से गंदा पानी छोड़े जाने की शिकायत स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से की है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच का आश्वासन दिया है। फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी आसपास बदबू फैलाता है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। हथीन औद्योगिक क्षेत्र की एक पनीर फैक्ट्री से कथित रूप से गंदा और बदबूदार पानी छोड़े जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से शिकायत कर जांच और कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। हथीन औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक पनीर फैक्ट्री को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला कथित दूषित पानी लंबे समय से खुले में छोड़ा जा रहा है। इससे आसपास के क्षेत्र में बदबू फैलती है और लोगों को रोजाना आने-जाने में दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है तथा आसपास का वातावरण प्रभावित होता है。

शिकायत की प्रकृति स्थानीय लोगों की ओर से नगरपालिका हथीन की पूर्व पार्षद के पति जितेंद्र चौहान ने उपायुक्त को लिखित शिकायत देकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि फैक्ट्री से निकलने वाले पानी की जांच कराई जाए। साथ ही वहां तैयार किए जा रहे पनीर की गुणवत्ता की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि लोगों की शंकाएं दूर हो सकें।

समस्या का समाधान शिकायत के अनुसार, इस समस्या को लेकर पिछले करीब छह महीने से लगातार संबंधित अधिकारियों के पास शिकायतें दी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने हथीन के एसडीएम को भी इस संबंध में अवगत कराया था, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसी कारण अब उपायुक्त से सीधे हस्तक्षेप की मांग की गई है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि फैक्ट्री का अपशिष्ट बिना शोधन के बाहर छोड़ा जा रहा है तो इससे पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो समस्या और गंभीर हो सकती है।

जांच और कार्रवाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सिद्धार्थ भार्गव ने बताया कि शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि टीम को मौके पर भेजकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में खुले में दूषित पानी छोड़े जाने या पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्धारित पर्यावरण मानकों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित इकाई के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।