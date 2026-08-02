Faridabad News: ईंट-भट्टा मजदूर का शव पेड़ से लटकता मिला

Faridabad News: फरीदाबाद, प्रमुख संवाददाता। भूपानी थाना के अंतर्गत अमर भट्ठा कॉलोनी में एक ईंट-भट्ठा मजदूर का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पत्नी ने भटटा के मुंशी पर अपने पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। भूपानी थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर आरोपी मुंशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान मूल रूप से अलीगढ़ यूपी के घंगीरी गांव निवासी 37 वर्षीय श्रवण कुमार के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी सपना भारती ने आरोप लगाया है कि भट्ठा का मुंशी उसके पति का पारिश्रमिक नहीं दे रहा था।

जब भी उसका पति अपने रुपये मांगता तो आरोपी मुंशी गाली-गलौज कर प्रताड़ित करता था। पीड़ित ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि उसके पति की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया होगा। पीड़िता ने बताया कि उसका पति पिछले करीब तीन वर्षों से अमर भट्ठा पर ईंटों की भराई का काम करता था। पारिश्रमिक का भुगतान भट्टे का मुंशी धर्मेंद्र करता था, लेकिन वह लंबे समय से रुपये देने में टालमटोल कर रहा था। 31 जुलाई की शाम करीब 6:00 बजे उसका पति अपना पारिश्रमिक मांगने के लिए मुंशी के पास गया था, जहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद उसके पति ने उसे उसे जानकारी दी थी। उससे उसका पति मानसिक रूप से परेशान हो गया था। वह कुछ देर में वापस आने की कहकर घर से निकल गया था। रात करीब 8:20 पर उन्हें सूचना मिली कि उसके पति का शव अमर भट्ठा कार्यालय के पास एक पेड़ से लटका हुआ है। उधर, सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि श्रवण के गले में सीसीटीवी कैमरे की केबल का फंदा था और शव पेड़ से लटका हुआ था। सूचना मिलते ही सीन ऑफ क्राइम टीम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। पुलिस नेशव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है।--------केशव भारद्वाज-------