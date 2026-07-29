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Faridabad News: आगरा नहर मार्ग पर 11 अगस्त तक वाहन नहीं चलेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: कांवड़ यात्रा यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त पुलिस बस की

Faridabad News: आगरा नहर मार्ग पर 11 अगस्त तक वाहन नहीं चलेंगे

Faridabad News: कांवड़ यात्रा यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम, अतिरिक्त पुलिस बस की भी तैनात होगी

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फरीदाबाद, प्रमुख संवाददाता। कांवड़ यात्रा गुरुवार से शुरू होने जा रही है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए दो हजार पुलिसकर्मियों के जिम्मेदारी सौंपी गई है। 11 अगस्त तक आगरा नहर रोड पर वाहनों की नो-एंट्री रहेगी। इसके लिए पुलिस ने बुधवार को नो-एंट्री जारी कर दी है।

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अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

कांवड़ यात्रा के दौरान पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, अपराध शाखा, महिला पुलिस, ईआरवी, राइडर और मोबाइल गश्ती दलों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वाट कमांडो टीम को तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तीन प्रमुख मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पहला मार्ग कालिंदी कुंज (दिल्ली) से एमसीडी टोल होते हुए आगरा नहर के साथ-साथ, दूसरा मार्ग बदरपुर बॉर्डर से आउटर बाईपास और तीसरा मार्ग बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली-आगरा हाईवे के रास्ते रहेगा। इन सभी मार्गों पर संबंधित थाना पुलिस लगातार गश्त करेगी। वहीं, केजीपी एक्सप्रेस-वे पर विशेष मोबाइल पुलिस पार्टियां भी तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा के दौरान आगरा नहर के साथ लगने वाले मार्ग पर सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस विभिन्न स्थानों पर डायवर्जन लागू करेगी और वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा।

नाकाबंदी और सुरक्षा उपाय

यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 25 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की जाएगी। इनमें दुर्गा बिल्डर, आगरा नहर मार्ग, सेहतपुर पल्ला पुल, पल्ला पुल, एत्मादपुर पुल, सेक्टर-28-29 पुल, खेड़ी पुल, सेक्टर-17 पुल, सेक्टर-14 पुल, बीपीटीपी पुल, बड़ौली पुल, सेक्टर-8 पुल, तिगांव पुल, आईएमटी पुल, चंदावली पुल, सुनपेड़ पुल, जाट चौक, मलेरना चौक, जाजरू चौक, शाहपुरा कलां, शाहपुरा मोड़, डीग पुल, प्याला मोड़, सीकरी चौकी और कैली बाईपास सहित अन्य प्रमुख स्थान शामिल हैं। इन सभी नाकों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की जाएगी।

कांवड़ शिविरों की व्यवस्था

पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग पर स्थापित सभी कांवड़ शिविरों और लंगर स्थलों की मैपिंग की जा रही है। प्रत्येक प्रमुख शिविर पर पुलिस बल तैनात रहेगा। संबंधित थाना पुलिस शिविर संचालकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगी। आसपास के क्षेत्रों में नियमित गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिविरों में सादा कपड़ों में भी पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा

महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग, प्रमुख विश्राम स्थलों और कांवड़ शिविरों में महिला पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के लिए महिला पुलिस टीमें चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी।

निगरानी की व्यवस्था

पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा अपराध शाखा की टीमें यात्रा मार्ग पर तैनात रहेंगी। पुलिस की टीम असामाजिक तथा शरारती तत्वों पर लगातार नजर रखेंगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रा मार्ग पर स्थित शराब के ठेकों, पेट्रोल पंपों और अन्य संवेदनशील स्थानों की भी विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। कांवड़ यात्रा मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड वाहन और क्रेन तैनात रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

सोशल मीडिया निगरानी

फरीदाबाद पुलिस का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल यात्रा के दौरान चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो अथवा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं और आम नागरिक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम नंबर 9999150000, 0129-2227200 या डायल-112 पर दें।

भारी वाहनों की पाबंदी

बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भारी वाहनों का नूंह में प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी

तीन अगस्त को जिला नूंह में प्रस्तावित बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के मद्देनजर नूंह पुलिस ने भारी वाहनों के लिए विशेष रूट डायवर्जन एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार अलवर, सोहना, गुरुग्राम, तावडू, पलवल, होडल, अलीगढ़, जयपुर, पुन्हाना और अन्य क्षेत्रों से आने-जाने वाले भारी वाहनों को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे के वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। नूंह पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि नूंह जाने वाले सभी भारी वाहन यात्रा समाप्त होने के बाद ही जिले में प्रवेश कर सकेंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अलवर से सोहना-गुरुग्राम जाने वाले भारी वाहन फिरोजपुर झिरका के अंबेडकर चौक से दिल्ली-मंबई एक्सप्रेसवे से वाया केएमपी एक्सप्रेसवे से रेवासन होते हुए सोहना-गुरुग्राम की ओर जाएंगे। जिन भारी वाहनों को सोहना-गुरुग्राम से अलवर की तरफ जाना हैं वो वाहन चालक वाया केएमपी एक्सप्रेसवे रेवासन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए अंबेडकर चौक फिरोजपुर झिरका से अलवर की तरफ जाएं।

जिन भारी वाहनों को तावड़ू से अलवर की तरफ जाना हैं वो भारी वाहन चालक वाया केएमपी. रेवासन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे होते हुए अंबेडकर चौक फिरोजपुर झिरका से अलवर की तरफ जाएं। जिन भारी वाहनों को पलवल, होडल और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) से अलवर जाना है वो भारी वाहन चालक वाया केएमपी एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अंबेडकर चौक फिरोजपुर झिरका से अलवर की तरफ जाएं। जिन भारी वाहनों को पलवल, होडल और अलीगढ़ से नूंह जाना हैं वो भारी वाहन चालक ब्रजमण्ड़ल जलाभिषेक यात्रा समाप्त होने उपरांत ही नूंह आएं। जिन भारी वाहनों को जयपुर से नूंह आना हैं वो भारी वाहन चालक वाया दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से केएमपी रेवासन होते हुए ब्रजमण्ड़ल जलाभिषेक यात्रा समाप्त होने उपरांत ही नूंह आएं। जिन भारी वाहनों को पुन्हाना से नूंह आना हैं वो भारी वाहन चालक ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समाप्त होने उपरांत ही नूंह आएं। जिन भारी वाहनों को गुरुग्राम से नूंह आना हैं वो भारी वाहन चालक ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समाप्त होने उपरांत ही नूंह आएं। जिन भारी वाहनों को तावड़ू से नूंह आना है वो भारी वाहन चालक ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा समाप्त होने उपरांत ही नूंह आएं।

दिक्कतों की समस्या

फरीदाबाद,प्रमुख संवाददाता। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले आगरा नहर किनारे वाले कांवड़ मार्ग पर कई तरह की खामियां हैं, जिनसे श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। प्रशासन और संबंधित विभागों के दावों के बावजूद इस रोड पर सफाई के समुचित इंतजाम नहीं हैं। रात के समय अंधेरा रहने से कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस मार्ग में पर गडढे अलग से हैं।

आगरा नहर रोड किनारे यूपी सिंचाई विभाग ने दीवार बनाई हुई है, लेकिन कई जगह नहर की दीवारें टूटी हुई है। जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। वहीं सड़क किनारे लगे पेड़ों के तने सड़क तक फैले होने से बड़े कांवड़ वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा मार्ग पर कई स्थानों पर गड्ढे भी मौजूद हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। सेक्टर-81 निवासी सुषमा नेबताया कि आगरा नहर वाले रोड में कई जगह गडढे हैं। वहीं सफाई की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। इस रोड पर स्ट्रीट लाइट तो वर्षों से नहीं हैं। अंधेरे में कांवड़ियों को दिक्कत हो सकती है।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान कितना पुलिस बल तैनात किया जाएगा?
कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की है।
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