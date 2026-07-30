Faridabad News: बैंक में रखे 25 लाख के गहने गायब

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। ओल्ड फरीदाबाद इलाके की पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के लॉकर से करीब 25 लाख रुपये मूल्य के आभूषण गायब होने का मामला सामने आया है। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने गुरुवार को पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब बैंक प्रबंधकों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-28 निवासी सुदेश कपूर ने ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका पिछले करीब 12 वर्षों से बैंक में लॉकर है। उनके लॉकर में उनकी शादी के कीमती आभूषण और उपहार में मिले हुए गहने रखे हुए थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में आखिरी बार लॉकर खोला था, जिसके बाद वह दोबारा लॉकर नहीं खोला गया था।

लॉकर की समस्या

पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस वर्ष मार्च में जब वह लॉकर खोलने पहुंचीं तो उसमें चाभी नहीं लग रही थी। उस समय किसी कारणवश वह दोबारा बैंक नहीं आ सकीं। गत सप्ताह फिर बैंक पहुंचीं तो तब भी लॉकर नहीं खुला। बैंक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि लॉक में तेल डालना पड़ेगा, जिसके बाद लॉकर खोला जाएगा। महिला के अनुसार, दोबारा बैंक पहुंचने पर भी लॉकर नहीं खुला। इसके बाद बैंक प्रबंधन ने उनकी मौजूदगी में लॉकर को तोड़कर खोला। लॉकर खुलते ही अंदर रखे सभी आभूषण गायब मिले। यह देखकर परिवार के होश उड़ गए। पीड़िता का कहना है कि जब उन्होंने बैंक प्रबंधन से इस संबंध में शिकायत की तो उन्हें यह कहकर टालने का प्रयास किया गया कि संभवतः लॉकर में आभूषण रखे ही नहीं गए होंगे। मामले की शिकायत मिलने पर ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी विष्णु मित्र ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बैंक के रिकॉर्ड, लॉकर संचालन की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। बैंक प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी.