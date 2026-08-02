Faridabad News: प्रॉपर्टी आईडी की गड़बड़ियों से लोग परेशान, महीनों से निगम कार्यालय के काट रहे चक्कर
Faridabad News: बल्लभगढ़ में प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महीनों से सुधार न होने के कारण संपत्ति कर पर ब्याज बढ़ रहा है। नागरिकों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए समाधान की मांग की है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।
Faridabad News: बल्लभगढ़, संवाददाता। बल्लभगढ़ में प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। आवेदन देने के महीनों बाद भी सुधार नहीं होने से संपत्ति कर पर ब्याज बढ़ रहा है। नागरिकों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए समाधान की मांग की है। बल्लभगढ़ नगर निगम क्षेत्र में नई और पुरानी प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। नागरिकों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन और आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन कई महीनों बाद भी उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं। संपत्ति का विवरण, क्षेत्रफल, स्वामित्व और कर निर्धारण संबंधी त्रुटियां जस की तस बनी हुई हैं। लोगों का आरोप है कि निगम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। बार-बार कार्यालय पहुंचने के बावजूद उन्हें केवल इंतजार करने की सलाह दी जाती है। इससे आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है और वे खुद को प्रशासनिक उदासीनता का शिकार मान रहे हैं।
ब्याज का बोझ बढ़ा, समय पर कर जमा करना मुश्किल
प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटि का सबसे बड़ा असर संपत्ति कर जमा करने की प्रक्रिया पर पड़ रहा है। दुकानदार कपिल आर्य ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान की प्रॉपर्टी आईडी में सुधार के लिए करीब तीन महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन आज तक रिकॉर्ड ठीक नहीं हुआ। उनका कहना है कि कई बार निगम कार्यालय जाने के बावजूद केवल आश्वासन मिले हैं, जबकि कर पर ब्याज लगातार बढ़ रहा है। दूसरी ओर मुकेश कॉलोनी निवासी सविता गोयल ने कहा कि उन्होंने भी तीन महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि गलत रिकॉर्ड के कारण वे कर का सही भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और इसका आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है।
एक टेबल से दूसरी टेबल तक भटक रहे नागरिक
नगर निगम कार्यालय पहुंचने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत कामकाज की धीमी गति और स्पष्ट जवाबदेही का अभाव है। कई नागरिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें अलग-अलग कर्मचारियों के पास भेजा जाता है, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी проблема का अंतिम समाधान नहीं करता। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित कर्मचारी अपनी सीट पर भी नहीं मिलते, जिससे पूरा दिन इंतजार में निकल जाता है। कार्यालय के चक्कर लगाने में समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं सबसे अधिक परेशानी झेल रही हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि शिकायतों के निस्तारण के लिए तय समय सीमा और जिम्मेदार अधिकारी निर्धारित किए जाएं तो स्थिति में काफी सुधार आ सकता है।
व्यवस्था बदली, लेकिन नहीं बदली काम की रफ्तार
हाल ही में नगर निगम प्रशासन ने प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित कार्यों में बदलाव किया था। हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित सीटों से हटाकर यह जिम्मेदारी स्थायी कर्मचारियों को सौंपी गई। उम्मीद थी कि इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और शिकायतों में कमी आएगी। लेकिन नागरिकों का कहना है कि बदलाव का जमीनी स्तर पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। पहले की तरह फाइलें लंबित हैं और शिकायतों का समाधान तय समय में नहीं हो रहा। लोगों का आरोप है कि व्यवस्था बदलने के बावजूद जवाबदेही तय नहीं की गई, जिसके कारण कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया।
निकाय मंत्री से हस्तक्षेप की मांग तेज
लगातार बढ़ रही समस्याओं के बीच शहर के नागरिकों ने हरियाणा के निकाय मंत्री विपुल गोयल से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और लंबित शिकायतों की समीक्षा की जाए। नागरिक चाहते हैं कि गलत रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और समयबद्ध बनाई जाए, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालय न जाना पड़े। उधर, बल्लभगढ़ जोन के संयुक्त आयुक्त करण सिंह का कहना है कि उनके पास इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति समस्या लेकर सीधे उनके पास आता है तो शिकायत की जांच कर उचित समाधान कराया जाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि अब उन्हें आश्वासनों से अधिक ठोस कार्रवाई की जरूरत है।
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