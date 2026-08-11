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Faridabad News: 12 अगस्त को नूंह में निकलेगी तिरंगा साइकिल रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: नूंह में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार को तिरंगा साइकिल रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली सुबह 7:30 बजे जिला सचिवालय से प्रारंभ होकर पुलिस लाइन तक जाएगी। विद्यार्थियों और युवा क्लबों के सदस्यों की भागीदारी रहेगी, जबकि पुलिस यातायात व्यवस्था का ध्यान रखेगी।

Faridabad News: 12 अगस्त को नूंह में निकलेगी तिरंगा साइकिल रैली

Faridabad News: नूंह, सरसमल। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार को नूंह में तिरंगा साइकिल रैली निकाली जाएगी। रैली सुबह 7:30 बजे जिला सचिवालय से शुरू होकर पुलिस लाइन नूंह तक जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। रैली में स्कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों और युवा क्लबों के युवा शामिल होंगे। रैली के दौरान देशभक्ति के नारे और स्लोगन लगाए जाएंगे। पुलिस यातायात व्यवस्था संभालेगी, जबकि जनस्वास्थ्य विभाग पेयजल की व्यवस्था करेगा। शिक्षा और खेल विभाग विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अधिक सेल्फी पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश भी दिए गए।

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