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Faridabad News: फरीदाबाद की 30 मास्टर सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की 30 मास्टर सड़कों के किनारे हरियाली और सौंदर्यीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। एफएमडीए ने रंग-बिरंगे फूलों और छायादार पौधों की योजना बनाई है। जैव-गड्ढे बनाकर बारिश के पानी का भी प्रबंधन किया जाएगा। इस कार्य के लिए विभाग ने टेंडर जारी किया है।

Faridabad News: फरीदाबाद की 30 मास्टर सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ेगी

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की 30 मास्टर सड़कों के किनारे अब हरियाली और सौंदर्यीकरण को नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) ने क्षेत्र की मास्टर सड़कों के किनारे रंग-बिरंगे फूलों के पेड़-पौधों के साथ छायादार पौधे लगाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने के लिए परामर्शदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ सड़क किनारे और शहर में सड़कों के पास खाली पड़ी जमीनों में छोटे-छोटे बगीचे बनाने, पेड़-पौधे, घास, फूल, फव्वारे और पत्थरों की मदद से सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षक बनाना है। इससे मास्टर सड़कों की खूबसूरती बढ़ने के साथ बारिश के पानी के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। एफएमडीए की योजना केवल सड़क किनारे पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगी। इस पूरे कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होगी। डीपीआर बनाने वाली कंपनी पूरे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करेगी। इस सर्वे में सड़क किनारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रारूप तैयार किया जाएगा। यह प्रारूप पर्यावरण के अनुकूल होगा। डिजाइन तैयार करते वक्त इसका खास ध्यान रखा जाएगा। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में ओल्ड फरीदाबाद से लेकर सेक्टर-चार तक का एरिया आता है। इसमें हाईवे और डीएनडी-केएमपी के के बीचों-बीच बने सेक्टर-19, सेक्टर-17, 16, 15, 14, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4 आदि आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ एरिया ग्रेटर फरीदाबाद का भी शामिल है。

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बारिश के पानी को सोखने के लिए भी कार्ययोजना तैयार होगी

इस कार्ययोजना के तहत ‘जैव-गड्ढे’ या ‘जैविक जल निकासी मार्ग’ बनाया जाएगा। यह वर्षा के पानी को प्राकृतिक तरीके से छानने और जमीन के अंदर सोखने के लिए बनाई गई एक विशेष हरी-भरी नाली होती है। एफएमडीए की यह पहल सफल होती है तो फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मास्टर सड़कों के किनारे एक समान हरियाली हरियाली नजर आएगी। इससे शहर के सड़क किनारे के हिस्सों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण और वर्षा जल प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

विभाग ने परामर्शदाता के चयन के लिए टेंडर जारी किया

फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए इसके लिए एफएमडीए ने टेंडर जारी किया है। चयनित परामर्शदाता को क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का अध्ययन कर ऐसी योजना तैयार करनी होगी, जिससे सड़क किनारे खाली या विकसित किनारे का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। एफएमडीए इस 11 अगस्त को प्री-बिड मीटिंग करेगा। इच्छुक कंपनियां 17 अगस्त की सुबह 11:30 बजे तक अपनी बोली जमा कर सकेंगी। टेंडर को उसी दिन दोपहर को खोला जाएगा। चयनित परामर्शदाता के कार्य की अवधि 365 दिन निर्धारित की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है?
फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में 30 मास्टर सड़कों के किनारे हरियाली और सौंदर्यीकरण के लिए योजना बनाई गई है।
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