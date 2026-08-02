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Faridabad News: मांगर लिंक रोड सिंतबर से बनेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे मांगर के ग्रामीणों के

Faridabad News: मांगर लिंक रोड सिंतबर से बनेगी

Faridabad News: फरीदाबाद, धनंजय चौहान। खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे मांगर के ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड से मांगर गांव को जोड़ने वाली करीब चार किलोमीटर लंबी लिंक रोड को सीमेंटेड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू करने की है, जिसे छह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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रिपोर्ट

मांगर लिंक रोड अरावली क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। रोजाना गांव के लोग इसी रास्ते से शहर आते-जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रेमी और पर्यटक भी बड़ी संख्या में मांगर और आसपास के अरावली क्षेत्र का रुख करते हैं। हालांकि, मौजूदा समय में सड़क तारकोल की होने के कारण बरसात और भारी वाहनों के दबाव से बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है, जगह-जगह गड्ढे बनने से वाहन चालकों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने सड़क को सीमेंट कंक्रीट (सीसी) पेवमेंट में बदलने का फैसला किया है। सड़क को मजबूत और टिकाऊ बनाने के साथ-साथ जरूरत वाले स्थानों पर चौड़ीकरण भी किया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे एमएस ग्रिल लगाई जाएंगी, ताकि पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके।

लागत

लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जाने वाली इस सड़क के निर्माण पर करीब छह करोड़ रुपये लागत आने की उम्मीद है। योजना के पूरा होने के बाद सड़क की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सीमेंटेड सड़क बनने से इसकी उम्र भी बढ़ेगी और बार-बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ग्रामीणों, स्कूली छात्रों, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करने की सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही अगले महीने से काम शुरू कर दिया जाएगा। विभाग ने छह महीने के भीतर पूरी परियोजना समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है।

वर्जन

मांगर लिंक रोड का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सड़क को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा और निर्धारित छह महीने की अवधि में काम पूरा करने का प्रयास रहेगा। - प्रकाश लाल, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मांगर लिंक रोड को कब सीमेंटेड बनाया जाएगा?
अगले महीने से निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है।
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