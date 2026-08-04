Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Faridabad News: स्मार्ट सिटी में अधिकतम तापमान सामान्य लेकिन उमस कर रही परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
Follow us on Google News
share

Faridabad News: फरीदाबाद में, उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 81 प्रतिशत आर्द्रता ने गर्मी का एहसास कराया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल बुखार और पेट संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। डॉ. योगेश गुप्ता के अनुसार, उमस और गर्म मौसम से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं।

Faridabad News: स्मार्ट सिटी में अधिकतम तापमान सामान्य लेकिन उमस कर रही परेशान

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। जिले में तापमान सामान्य रहने के बावजूद बढ़ी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन वातावरण में 81 प्रतिशत तक पहुंची आर्द्रता के कारण लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हुआ। दिनभर लोग पसीने से तरबतर रहे। स्मार्ट सिटी में प्रतिदिन बादल भी छा रहे हैं और छिटपुट बारिश भी हो रही है, लेकिन इससे उमस कम होने की बजाय बढ़ रही है। उमस भरे मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल बुखार तथा पेट संबंधी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले बीके अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन वायरल और पेट की समस्याओं से पीड़ित 50 से 55 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। यदि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और मोहल्लों में संचालित क्लीनिकों के आंकड़े शामिल किए जाएं तो ऐसे मरीजों की संख्या प्रतिदिन एक हजार तक भी पहुंच सकती है। डॉ. योगेश गुप्ता के अनुसार उमस और गर्म मौसम में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जिससे दूषित भोजन और पानी के सेवन से पेट संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं तापमान और नमी के कारण वायरल संक्रमण भी तेजी से फैलता है। लोगों को ताजा भोजन खाने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जा रही है。

ये भी पढ़ें:Bijnor News: गर्मी और उमस से हाहाकार, वायरल बुखार का बढ़ा प्रकोप

दोपहर में छाए बादल, लेकिन बरसे नहीं

स्मार्ट सिटी में सुबह के समय तेज चमकदार धूप निकली थी, लेकिन दोपहर करीब एक बजे अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। यह हवा भी पसीने सुखाने में असक्षम रही। लोगों को हवा अनुभव नहीं हो रही थी। एक बजे के बाद देर शाम तक आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई।

नवंबर संबंधित प्रश्न

फरीदाबाद में मौसम का तापमान कितना है?
फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Viral Fever Faridabad Latest News Faridabad News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।