Faridabad News: स्मार्ट सिटी में अधिकतम तापमान सामान्य लेकिन उमस कर रही परेशान

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। जिले में तापमान सामान्य रहने के बावजूद बढ़ी उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन वातावरण में 81 प्रतिशत तक पहुंची आर्द्रता के कारण लोगों को भीषण गर्मी का एहसास हुआ। दिनभर लोग पसीने से तरबतर रहे। स्मार्ट सिटी में प्रतिदिन बादल भी छा रहे हैं और छिटपुट बारिश भी हो रही है, लेकिन इससे उमस कम होने की बजाय बढ़ रही है। उमस भरे मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल बुखार तथा पेट संबंधी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले बीके अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन वायरल और पेट की समस्याओं से पीड़ित 50 से 55 मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। यदि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और मोहल्लों में संचालित क्लीनिकों के आंकड़े शामिल किए जाएं तो ऐसे मरीजों की संख्या प्रतिदिन एक हजार तक भी पहुंच सकती है। डॉ. योगेश गुप्ता के अनुसार उमस और गर्म मौसम में बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं, जिससे दूषित भोजन और पानी के सेवन से पेट संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वहीं तापमान और नमी के कारण वायरल संक्रमण भी तेजी से फैलता है। लोगों को ताजा भोजन खाने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जा रही है。