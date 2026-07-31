Faridabad News: अनंगपुर में कमरे से युवक की सड़ी-गली लाश मिली

पुलिस की शिकायत

पुलिस को दी शिकायत में अलीगढ़ के गांव रामपुर शाहपुर निवासी नजाकत अली ने बताया कि उसका बड़ा भाई सदाकत (36) पिछले करीब चार महीने से गांव अनंगपुर में किराये पर रहकर ओमैक्स सोसाइटी में पेंटर का काम करता था। इसी दौरान उसकी पहचान अनिता नामक महिला से हुई, जो ओमैक्स सोसायटी में झाड़ू-पोछा का कार्य करती थी। दोनों के बीच बातचीत और मेल-मिलाप बढ़ गया था। शिकायत के अनुसार, मकान मालिक को जानकारी मिलने पर महिला ने कमरा खाली कर दिया और करीब 15 दिन पहले अनंगपुर के डोमका मोहल्ला में दूसरा कमरा किराये पर ले लिया। आरोप है कि सदाकत वहां भी उससे मिलने जाता था। परिजनों ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया था। नजाकत अली के अनुसार, 23 जुलाई को उसका भाई गांव जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। बाद में सूचना मिली कि अनंगपुर के एक किराये के कमरे में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसे पुलिस ने ईएसआई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहां जाकर शव की पहचान सदाकत के रूप में हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अनिता ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर सदाकत को अपने किराये के कमरे में बुलाया, उसकी हत्या कर शव वहीं छोड़ दिया और बाहर से ताला लगाकर फरार हो गई।