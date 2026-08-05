Faridabad News: डेढ़ घंटे की बारिश से सड़कों पर जलभराव, रेंगकर चले वाहन

Faridabad News: फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में बुधवार को हुई डेढ़ घंटे की बारिश से उमस में राहत मिली, लेकिन कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। बारिश के कारण सड़कें भरी रहीं और वाहन रेंगते रहे। तिगांव में सबसे अधिक 53 एमएम बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने कल भी बारिश की संभावना जताई है।

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में बुधवार को करीब डेढ़ घंटे बारिश हुई, जिसने एक ओर लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई। वहीं, बारिश से शहर के कई प्रमुख सेक्टरों की सड़कों और रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित शहर के अंदरूनी सड़कों पर जलभराव की वजह से वाहन रेंगकर चले। स्मार्ट सिटी में मंगलवार दोपहर को बारिश शुरू थी। बुधवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश हुए। आधा घंटे मूसलाधार बारिश होने के बाद धीमी हो गई, जोकि दोपहर करीब एक बजे बंद हुई।

जलभराव की स्थिति इस बारिश से सबसे अधिक जलभराव सेक्टर-16, सेक्टर-16ए, सेक्टर-23, सेक्टर-24, सेक्टर-56, संजय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, नंगला एन्क्लेव और भड़ाना चौक सहित कई इलाकों में देखने को मिला। इन क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भर गया था। निचले क्षेत्रों में पानी भर जाने से दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी हुई। कई जगह वाहन पानी में बंद हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकालना पड़ा। इसके अलावा जलभराव की वजह से लोग बच-बच वाहन चला रहे थे। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। डबुआ, सेक्टर-23 की सड़कों पर धीमी गति से वाहन गुजरते दिखे। इसके अलावा विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल सेक्टर-15ए वाली सड़क पर भी मामूली जलभराव था। यहां पर भी दोपहिया वाहन चालक भीगने से बचने के लिए धीमी रफ्तार में चला रहे थे। इसके अलावा ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास को बारिश के दौरान बंद किया गया। इससे वाहन चालकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने के लिए नीलम फ्लाई ओवर का प्रयोग करना पड़ा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति बारिश का सबसे प्रतिकूल प्रभाव दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिलता था, लेकिन बुधवार को स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं पर भी बहुत अधिक जलभराव नहीं था। मामूली जलभराव रहा। इससे छिटपुट जाम ही देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस भी शहर के प्रमुख चौराहों पर यातायात को स्मूद बनाए रखने के लिए तैनात रहे।

नीलम फ्लाईओवर में वाहनों की संख्या बढ़ी बारिश के दौरान ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में पानी भरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया। इस दौरान वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया। अंडरपास बंद होने से नीलम फ्लाईओवर में वाहनों की संख्या बढ़ गई। बारिश के बाद पानी का स्तर सामान्य होने पर अंडरपास को दोबारा यातायात के लिए खोल दिया गया।

मौसम हुआ सुहावना, तापमान में आई गिरावट बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दिनभर बनी बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं के कारण मौसम अपेक्षाकृत खुशनुमा रहा। हालांकि बारिश रुकने के बाद कुछ क्षेत्रों में नमी बढ़ने से हल्की उमस भी महसूस की गई। बारिश रुकने के बाद आसमान साफ हो गया था और खिली धूप निकल आई थी। इस धूप का प्रभाव बहुत अधिक देखने को नहीं मिला। हवा के आगे धूप की तपिश का अनुभव नहीं हो रहा था।

आज भी बारिश के आसार मौसम विभाग ने गुरुवार को भी जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार मानसूनी गतिविधियां फिलहाल सक्रिय बनी हुई हैं, जिसके चलते अगले 24 घंटे के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने और संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े।

तिगांव में सबसे अधिक हुई बारिश जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जिले में 21.12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं तिगांव में जमकर बदरा बरसे हैं। यहां पर 53 एमएम बारिश हुई। इसके अलावा फरीदाबाद में 12, बल्लभगढ़ 24, मोहना 11, दयालपुर में 22, बड़खल में 15, धौज 6 और गौंछी में 26 एमएम बारिश हुई।