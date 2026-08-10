Faridabad News: रेलवे अंडरपास से दो घंटे में जल निकासी का दावा, लगे 48 घंटे

Faridabad News: फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने दावा किया था कि बारिश रुकने के बाद दो घंटों में अंडरपास से पानी निकल जाएगा। लेकिन भारी बारिश के कारण 48 घंटे तक पानी भरा रहा। इससे लोगों को काफी परेशानियों और लंबी दूरी तय करनी पड़ी। नालों की सफाई में देरी ने स्थिति को और खराब कर दिया।

Faridabad News: फरीदabad, धनंजय चौहान। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम का दावा था कि बारिश रुकने के बाद दो घंटों में अंडरपास से पूरा पानी निकल जाएगा, लेकिन शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने विभागों के दावों की पोल खोल दी। स्थिति यह रही कि ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में भरा बारिश का पानी निकलने में 48 घंटे लग गए। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में 48 घंटे से भरा पानी आखिरकार रविवार को निकल गया। पानी निकलने के बाद कुछ देर के लिए अंडरपास से यातायात शुरू किया गया, लेकिन सफाई कार्य के चलते इसे फिर बंद कर दिया गया। जिस कारण लोगों को करीब दो किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर आवाजाही करनी पड़ी। इसका सबसे अधिक असर स्कूल जाने वाले बच्चों, कर्मचारियों, एंबुलेंस, कैब और ऑटो चालकों के साथ डिलिवरी ब्वॉय पर पड़ा। दो दिनों तक लोगों को अंडरपास के बजाय वैकल्पिक मार्गों से जाना पड़ा। इससे आसपास की सड़कों पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया। लोग दिनभर जाम से जूझते रहे.

शहर में जलभराव से निपटने के लिए कदम शहर में जलभराव से निपटने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ओर नगर निगम की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए गए थे। नालों ओर सीवर की सफाई पर करीब 35 करोड़ से अधिक रूपये खर्च किए जा रहे हैं। ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में पानी निकासी के लिए पिछले साल बड़खल नाले तक बड़ी पाइप लाइन डाली गई। दावा था कि बारिश रुकने के एक से दो घंटों में सड़कों पर अंडरपास से पूरा पानी निकल जाएगा, लेकिन शुक्रवार हुई भारी बारिश ने विभागों के दावों की पोल खोल दी। ओल्ड फरीदाबाद, एनएचपीसी ओर मेवाला महाराजपुर में 15-15 फुट तक पानी भर गया। दो अंडरपास से तो शनिवार दोपहर तक पानी निकल गया था, लेकिन ओल्ड अंडरपास में शनिवार देर तक पानी नहीं निकल सका। हालांकि अधिकारियों ने इसकी वजह बारिश अधिक होने के कारण सैनिक कॉलोनी, एसजीएम नगर, सेक्टर 21डी का पूरा आदि इलाकों का पूरा पानी अंडरपास में पहुंचना बताया है। दूसरी तरफ बड़खल नाला पूरी तरह साफ नहीं होने के कारण पानी का निकास रुक गया.

बड़खल नाले की सफाई नहीं हुई पूरी अंडरपास से पानी की निकासी में देरी की एक बड़ी वजह बड़खल नाले की सफाई नहीं होना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नाले की पूरी सफाई अभी तक नहीं हो सकी है। ऐसे में बारिश का पानी तेजी से आगे नहीं निकल पाया और अंडरपास में जमा हो गया। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से शहर के नालों की सफाई का काम कराया जा रहा है, लेकिन बड़खल नाले की पूरी सफाई अब तक नहीं हो सकी है। जबकि सभी नालों की सफाई का काम 30 जून तक पूरा किया जाना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तय समय सीमा के बावजूद नालों की सफाई पूरी नहीं होने के लिए जिम्मेदार कौन है.

35 करोड़ रुपये के बजट, फिर भी जलभराव शहर में नालों और सीवर की सफाई के लिए करीब 35 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया गया है। इसके बावजूद बारिश के दौरान प्रमुख अंडरपास में पानी भरने और उसकी निकासी में 48 घंटे लगने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यदि नालों की समय पर और पूरी सफाई हो जाती तो पानी की निकासी में इतनी परेशानी नहीं होती.

अंडरपास बंद होने से राहगीरों को परेशानी अंडरपास बंद होने से रोजाना इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों लोगों को 48 घंटे परेशानी उठानी पड़ी। स्कूल जाने वाले बच्चों और कर्मचारियों को समय से पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी। वहीं, एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा। कैब, ऑटो और डिलिवरी चालकों के लिए भी अतिरिक्त दूरी तय करना आर्थिक नुकसान का कारण बना.

बड़खल नाले की सफाई का काम बारिश के कारण रोक दिया था, जिसे दोबारा शुरू किया जाएगा। पंप चलाकर अंडरपास से पानी निकाला गया है। जेसीबी से अंडरपास की सफाई का काम भी कराया जा रहा है। जहां भी जलनिकासी में दिक्कत आ रही है, उसे दूर करने के लिए संबंधित टीम को निर्देश दिए गए हैं.

-विशाल बंसल, मुख्य अभियंता, एफएमडीए