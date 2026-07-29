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Faridabad News: बारिश के बाद गर्मी ने उमस बढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: -आर्द्रता 65 प्रतिशत तक बढ़ी -सुबह 11 बजे धूप निकलने के बाद तापमान 33 डिग्री

Faridabad News: बारिश के बाद गर्मी ने उमस बढ़ाई

Faridabad News: -मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना व्यक्त की है

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फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता।

मंगलवार की बारिश से मिली राहत बुधवार को ज्यादा देर टिक नहीं सकी। सुबह के समय मौसम सुहावना रहने के बावजूद दोपहर होते-होते तेज धूप निकल आई और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हवा की रफ्तार धीमी पड़ने और वातावरण में नमी बढ़ने से लोग दिनभर पसीने से तरबतर रहे। मौसम विभाग के अनुसार जिले में आर्द्रता 65 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे गर्मी का अहसास और अधिक बढ़ गया।

मौसम की स्थिति

बुधवार सुबह आसमान में बादल छाए रहने और हल्की हवा चलने से लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि, करीब 11 बजे बाद बादल छंट गए और तेज धूप निकलने से मौसम का मिजाज बदल गया। अधिकतम तापमान बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन एक दिन बाद ही उमस ने फिर से मुश्किलें बढ़ा दीं। तेज धूप और अधिक नमी के कारण बाजारों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग बार-बार पसीना पोंछते नजर आए, जबकि बुजुर्गों और बच्चों को उमस के कारण अधिक परेशानी हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक आर्द्रता के कारण शरीर से निकलने वाला पसीना जल्दी नहीं सूखता, जिससे गर्मी का एहसास अधिक होता है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है。

सामान्य प्रश्न

फरीदाबाद में बुधवार को अधिकतम तापमान कितना था?
बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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