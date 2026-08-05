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Faridabad News: कांवड़ शिविरों में चिकित्सकीय सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: फरीदाबाद में कांवड़ियों की वापसी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आगरा नहर किनारे शिविरों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। एंबुलेंस और स्वास्थ्य कर्मी कांवड़ियों की देखभाल करने के लिए तैनात रहेंगे। आगरा नहर मार्ग पर वाहनों की नो-एंट्री की व्यवस्था की गई है।

Faridabad News: कांवड़ शिविरों में चिकित्सकीय सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे स्वास्थ्य कर्मचारी

Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं आगरा नहर सड़क किनारे लगाए जा रहे कांवड़ शिविर भी सक्रिय हो गए हैं। कांवड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। आगरा नहर किनारे स्थित शिविरों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात रहेंगे। ये कर्मचारी कांवड़ लेकर लौट रहे शिवभक्तों को आवश्यक चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करेंगे।

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स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था

इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर एंबुलेंस भी तैनात की जाएंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कांवड़ियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सके। बता दें कि जिले में 11 अगस्त को शिवालयों एवं मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाएगा। कांवड़ियों के स्वागत के लिए आगरा नहर सड़क किनारे शिविर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और कांवड़ियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बुधवार को खेड़ीपुल स्थित स्वर्ग आश्रम के सामने बने शिविर में कई कांवड़िये विश्राम करते दिखाई दिए। अब होडल, हथीन, आगरा, मथुरा, वृंदावन और छाता से जल लेकर लौट रहे कांवड़िये जिले में पहुंच रहे हैं। सात अगस्त से आगरा नहर मार्ग पर केवल कांवड़ियों की ही आवाजाही दिखाई देगी। कांवड़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। यदि किसी कांवड़िये की तबीयत खराब होती है तो उसे मौके पर ही प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि कोई कांवड़िया गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो उसे एंबुलेंस के माध्यम से बीके सिविल अस्पताल पहुंचाया जाएगा, ताकि उसे समय पर बेहतर उपचार मिल सके। खेड़ीपुल, बीपीटीपी पुल, पल्ला पुल सहित कई स्थानों पर एंबुलेंस तैनात रहेंगी। इसके अलावा यदि किसी कांवड़िये की रास्ते में तबीयत बिगड़ती है, तो वह डायल-112 पर कॉल कर एंबुलेंस सेवा प्राप्त कर सकेगा। इस संबंध में कांवड़ शिविरों में डायल-112 का नंबर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

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वाहनों की नो-एंट्री

गुरुवार से कांवड़ियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने आगरा नहर किनारे की सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी है। इस मार्ग पर कांवड़ियों के अलावा किसी भी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कांवड़ियों के सड़क पार करने के दौरान यातायात को अस्थायी रूप से रोका जाएगा, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ियों के स्वास्थ्य का ध्यान किस प्रकार रखा जाएगा?
कांवड़ियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
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