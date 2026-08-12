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Faridabad News: एचएसवीपी का बढ़ा हुआ मुआवजा जमा कराने के लिए नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad News: -संपदा एक क्षेत्र के सेक्टरों में 64 भूखंडों पर पांच करोड़ बकाया -31 दिसंबर तक भूखंडों का बढ़ा मुआवजा जमा कराने के निर्देश -सेक्टरों में भूखंडों के बा

Faridabad News: एचएसवीपी का बढ़ा हुआ मुआवजा जमा कराने के लिए नोटिस

Faridabad News: गुरुग्राम, अमर मौर्य। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी ) ने बढ़ा हुआ मुआवजा ( एन्हांसमेंट) को जमा कराने के लिए भूखंड मालिकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। संपदा एक क्षेत्र के सेक्टरों में 64 भूखंडों पर 5.12 करोड़ रुपये बकाया है। इन सभी 31 दिसंबर तक भूखंडों का बढ़ा हुआ मुआवजा राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टरों में जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा राशि के झगड़े खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने विवादों से समाधान योजना के तहत अलाटियों को आखिरी मौका दिया है। एचएसवीपी ने योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर निर्धारित की है। यदि कोई बकायेदार निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करता है तो उससे प्लॉट वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एचएसवीपी के संपदा अधिकारी एक राकेश सैनी ने कहा कि क्षेत्र के सेक्टरों को चिह्नित किया गया है, जिनके लगभग 64 अलाटियों पर बकाया खड़ा है। पात्र आवंटियों को छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित विवादों के एकमुश्त समाधान का अवसर प्रदान करती है। इसी तरह संपदा दो के सेक्टरों में 356 भूखंडों पर करोड़ों रुपये सालों से बकाया है.

अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई होगी:

संपदा अधिकारी ने कहा कि सेक्टरों में भूखंडों के बाहर अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर कार्रवाई होगी। भूखंड मालिकों ने बाहर रैंप बनाकर पक्का करने से लेकर ग्रील लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। भूखंड मालिक स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर विभाग की ओर से हटाया जाएगा। जिससे भूखंडों के नुकसान होने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भूखंड मालिकों को नोटिस कब जारी किया?
एचएसवीपी ने भूखंड मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा जमा कराने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है।
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