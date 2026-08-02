Faridabad News: महाप्रबंधक का पद खाली होने से कर्मचारियों का वेतन रुका, बसों के पहिये थमने की आशंका

Faridabad News: हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद डिपो में प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है। 13 जुलाई से महाप्रबंधक का पद खाली है, जिसके कारण कर्मचारियों को 2 अगस्त तक वेतन नहीं मिला है। स्थिति विकट है, और वेतन की फाइलें महाप्रबंधक के हस्ताक्षर के बिना अटकी हैं। डीजल खरीदने के लिए दूसरे डिपो से उधार लेना पड़ा है।

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद डिपो में प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने लगी है। 13 जुलाई से महाप्रबंधक का पद खाली होने के कारण डिपो के करीब 500 अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 अगस्त तक भी वेतन नहीं मिल सका है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर उनके खातों में वेतन कब पहुंचेगा। स्थिति केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि डिपो में बसों के संचालन के लिए डीजल खरीदने तक के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन महाप्रबंधक शिखा का तबादला होने के बाद उन्होंने 13 जुलाई को कार्यभार छोड़ दिया था। तब से अब तक सरकार ने नए महाप्रबंधक की नियुक्ति नहीं की है। इसके अलावा डिपो में ट्रैफिक मैनेजर का पद भी लंबे समय से खाली पड़ा है और एक फोरमैन अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय फैसले लंबित पड़े हैं।

वेतन की फाइलें बिना हस्ताक्षर अटकीं डिपो में कर्मचारियों के वेतन से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन महाप्रबंधक के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण वेतन जारी नहीं हो पा रहा है। महीने की शुरुआत में वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों के सामने घर का बजट बिगड़ने की चिंता खड़ी हो गई है। कई कर्मचारियों का कहना है कि बैंक की किस्तें, बच्चों की फीस और घरेलू खर्च प्रभावित हो रहे हैं।

डीजल के लिए दूसरे डिपो से लेना पड़ा उधार महाप्रबंधक नहीं होने का असर डिपो के संचालन पर भी दिखाई देने लगा है। अधिकारियों को बसों के लिए डीजल खरीदने हेतु दूसरे रोडवेज डिपो से 50 लाख रुपये उधार लेने पड़े हैं। इतना ही नहीं, 20 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की भी मांग भेजी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं हुई तो बसों के संचालन पर भी असर पड़ सकता है।

बसों के पहिए थमने का खतरा अधिकारियों का कहना है कि यदि शीघ्र नए महाप्रबंधक ने कार्यभार नहीं संभाला तो वित्तीय संकट और गहरा सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों का वेतन प्रभावित होगा, बल्कि बसों के नियमित संचालन पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इससे हजारों दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार तत्काल नियुक्ति करे: जयपाल राठी सर्व कर्मचारी संघ के डिपो प्रधान जयपाल राठी ने कहा कि 13 जुलाई से डिपो में महाप्रबंधक नहीं है। इसी कारण कर्मचारियों के वेतन संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं और वेतन में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल नए महाप्रबंधक की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बसों में डीजल डलवाने के लिए भी दूसरे डिपो से पैसा उधार लेना पड़ रहा है।

तीन बार मुख्यालय को भेजा रिमाइंडर: सीमांत मंगला हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद डिपो के लेखा अधिकारी सीमांत मंगला ने बताया कि 13 जुलाई को महाप्रबंधक का तबादला होने के बाद से मुख्यालय को तीन बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है। इसके बावजूद अब तक किसी नए महाप्रबंधक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं हो पा रहा है और डिपो के वित्तीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। डीजल की व्यवस्था के लिए भी दूसरे डिपो से धन उधार लेना पड़ रहा है।