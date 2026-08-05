Faridabad News: मंडकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
Faridabad News: हरियाणा सरकार ने मंडकोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा प्रदान किया है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मार्च में इस संबंध में घोषणा की थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने से विशेष सेवाओं के साथ 24 घंटे आपातकालीन सुविधा उपलब्ध होगी।
Faridabad News: पलवल, सरसमल। मंडकोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिल गया है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। इससे मंडकोला समेत आसपास के गांवों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च में पेश बजट में मंडकोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को मंजूरी देकर लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार बजट में किए गए वादों को तय समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है。
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद यहां स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। लोगों को सामान्य उपचार के साथ प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग और सामान्य सर्जरी जैसी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, अधिक बिस्तर, आधुनिक जांच, प्रयोगशाला और एक्स-रे जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
लोगों की प्रतिक्रिया
इस फैसले से मंडकोला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए पलवल या अन्य शहरों के अस्पतालों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इससे मरीजों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वाला कदम बताया।
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