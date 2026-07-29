Faridabad News: सिद्धदाता आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर गुरु-शिष्य परंपरा दिखी
Faridabad News: फरीदाबाद में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षण संस्थानों और मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लक्ष्मीनारायण दिव्यधाम में भक्तों ने गुरु-शिष्य परंपरा में श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। एमएस पब्लिक स्कूल में भी छात्राओं ने अपने गुरुजनों का सम्मान किया।
Faridabad News: फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी में गुरु पूर्णिमा के अवसर में शिक्षण संस्थानों एवं मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में सूरजकुंड मार्ग स्थित लक्ष्मीनारायण दिव्यधाम-सिद्धदाता आश्रम में गुरुपूर्णिमा महोत्सव पर बुधवार को गुरु-शिष्य परंपरा में आस्था के रंग दिखाई दिए। भक्तों की श्रद्धा, कृतज्ञता, समर्पण और आत्मिक आनंद के अनेक रूप देखने को मिले। प्रत्येक श्रद्धालु कृतज्ञता का भाव लिए जीवन को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सदगुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करता तो तन, मन, और सेवा भावना के साथ अपने अहंकार को गुरु के चरणों में त्यागने का भाव दिखा। कुछ भक्तगण गुरु की असीम कृपा को याद करके भक्ति के अतिरेक में आंखों से प्रेम के आंसुओं के साथ हृदय द्रवित होता दिखा। आश्रम परिसर गुरु भक्ति के भाव से सराबोर रहा और देर रात तक भक्तगण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ गुरु चरण वंदना में लीन रहे। बुधवार को प्रात:काल से ही भक्तों की भीड़ हो गई। देश के विभिन्न राज्यों से भक्तगण आश्रम पहुंचे।
गुरुपूर्णिमा का महत्व
श्रद्धापूर्वक मनाई गई गुरु पूर्णिमा
सूरजकुंड के अनांगपुर गांव स्थित एमएस पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, सम्मान और उल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन सुबोध भड़ाना, प्रधानाचार्य योगेश्वरी सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य एवं अध्यापिकाओं की आरती उतारी तथा उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की। विद्यार्थियों ने गुरु महिमा पर आधारित भजन, गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
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