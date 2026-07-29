Faridabad News: अधिवक्ता का शिष्यों ने स्वागत किया
Faridabad News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अधिवक्ता एलएन पाराशर का स्वागत किया गया। फरीदाबाद लॉयर्स बिल्डिंग में आयोजित कार्यक्रम में उनके शिष्यों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कई वकील भी उपस्थित थे।
Faridabad News: फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अधिवक्ता एलएन पाराशर का उनके शिष्यों ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद लॉयर्स बिल्डिंग चेंबर नंबर- 382 में किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता जीएस अधाना, बीडी कौशिक,एसके पाराशर, सचिन पाराशर, विष्णु दत्त कौशिक , नवाब सिंह मान ,अर्जुन, अनिल अधाना, हितेश पाराशर ,नीतीश पाराशर ,रामकिशन कौशिक, सुधीर शर्मा अभिनीत अधाना ,संजीव कंवर, कुलदीप नागर, हरिंदर चौधरी, सुमित नागर ,वरुण कपासिया, दीपक कोडान, केशव नागर, साहिल चंदीला सोमनाथ शर्मा, बृजमोहन शर्मा, सुंदर नरवत दीपक शर्मा ,ऋषिपाल, जितेंद्र सिंह, हेमंत शर्मा, रविंदर, कार्तिक राव आदि मौजूद थे।
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