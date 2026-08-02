Faridabad News: सुरक्षाकर्मियों से मारपीट मामले में आरडब्ल्यूए पुलिस आयुक्त से मिलेगी
Faridabad News: गुरुग्राम के रोजवुड सिटी में शराब के नशे में धुत युवक-युवतियों ने सुरक्षाकर्मियों से मारपीट की। आरडब्ल्यूए ने पुलिस से शिकायत दर्ज न करने पर नाराजगी जताई। आरडब्ल्यूए प्रधान ने कहा कि पुलिस शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है। सोमवार को पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की जाएगी।
Faridabad News: गुरुग्राम,दीपक आहूजा। रोजवुड सिटी के सी ब्लॉक में शनिवार को शराब के नशे में धुत दो कार में सवार युवक-युवतियों की तरफ से सुरक्षाकर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट, बूम बैरियर तोड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज न होने पर आरडब्ल्यूए ने नाराजगी जाहिर की है। इस सिलसिले में आरडब्ल्यूए का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पुलिस आयुक्त से मुलाकात करेगा। आरडब्ल्यूए प्रधान अशोक यादव ने बताया कि आरोपी युवक-युवतियों ने जबरन कॉलोनी में प्रवेश किया। इसके बाद हंगामा किया। बूम बैरियर को तोड़कर नुकसान किया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय शिकायत वापस लेने का आरडब्ल्यूए पर दबाव बना रही है। ऐसे में सोमवार सुबह पुलिस आयुक्त से मिलकर इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की जाएगी।
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