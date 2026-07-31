Faridabad News: बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने 2228 चालकों के काटे चालान

Faridabad News: गुरुग्राम पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसमें 2,228 चालकों पर जुर्माना लगाया गया। एक महिला का खोया हुआ बैग बरामद किया गया और एक जुआरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यातायात नियमों का पालन कराने की अपील की है।

Faridabad News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। सड़क हादसों में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। एक से 30 जुलाई 2026 तक चले इस अभियान के तहत बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले दो हजार 228 चालकों के चालान किए गए और 22 लाख 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस ने आमजन से नियमों के पालन की अपील करते हुए नाबालिगों को वाहन न देने, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने और नशे में वाहन न चलाने की हिदायत दी। पुलिस के अनुसार ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे。

महिला का खोया बैग बरामद ट्रैफिक पुलिस ने लौटाया महिला का गुम हुआ पर्स

गुरुग्राम। खांडसा चौक पर तैनात गुरुग्राम यातायात पुलिस के एएसआई सुरेंद्र की सतर्कता और ईमानदारी से एक महिला का खोया हुआ बैग सकुशल वापस मिल गया।

सेक्टर-104 निवासी चारू का बैग खांडसा चौक के पास गुम हो गया था, जिसमें आईफोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और पांच हजार रुपये नकद मौजूद थे। ड्यूटी पर तैनात एएआई सुरेंद्र को यह लावारिस बैग मिला। बैग में रखे फोन पर कॉल आने पर उन्होंने महिला को लोकेशन बताई और आवश्यक सत्यापन के बाद सारा सामान सुरक्षित सौंप दिया।

जुआ खेलने वाला आरोपी गिरफ्तार जुआ खेलते एक आरोपी गिरफ्तार, पेन, डायरी और नकदी बरामद

गुरुग्राम। पुलिस थाना सेक्टर-5 की टीम ने दांव पर रुपये लगाकर जुआ खेलने/खिलाने वाले आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौतम अस्पताल के पास का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से एक पेन, एक डायरी और दो हजार 130 की नकदी बरामद कर जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।