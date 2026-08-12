Faridabad News: पुलिस ने दो तस्करों को दबोचा, 22 अध्धे और 172 पव्वे बरामद
Faridabad News: गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों से दो आरोप
Faridabad News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुग्राम पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 22 अध्धे और 172 पव्वे अवैध शराब बरामद की गई है। पहली कार्रवाई में थाना न्यू कॉलोनी पुलिस ने ओल्ड रेलवे रोड से भीम नगर निवासी विवेक को दबोचा। इसके कब्जे से 22 अध्धे और 48 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।दूसरी कार्रवाई में थाना राजेंद्र पार्क पुलिस ने दौलताबाद फ्लाईओवर के पास से राजस्थान के टोंक निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया, जो फिलहाल सूरत नगर फेज-2 में रह रहा था।
इसके पास से 124 पव्वे अवैध देशी शराब मिली। दोनों थानों में संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
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