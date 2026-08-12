Faridabad News: कासन में बनेगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सरकारी कंपनी से जल्द होगा एमओयू

Faridabad News: - गुरुग्राम और मानेसर के ताजा कचरे से बनेगी बिजली, करीब दस साल बाद सिरे चढ़ी योजना, बंधवाड़ी लैंडफिल का घटेगा बोझ

Faridabad News: गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। अरावली स्थित बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ों का बोझ कम किया जाएगा। अब नगर निगम की तरफ से मानेसर के गांव कासन में कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट विकसित किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक सरकारी कंपनी के साथ एमओयू अगले माह साइन किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही इस प्लांट काम सिरे चढाया जाएगा। एमओयू साइन होने के बाद नगर निगम द्वारा एजेंसी को प्लांट निर्माण और संचालन का टेंडर जारी किया जाएगा। निगम अधिकारियों का दावा है कि सभी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं और अगले साल तक गांव कासन में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर वर्तमान में लगभग 16 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का पहाड़ जमा है, जिसका निस्तारण का काम पहले से ही चल रहा है। रोजाना उत्पन्न होने वाले सैकड़ों टन ताजा कचरे को बंधवाड़ी भेजने से रोकने के लिए नगर निगम ने मानेसर के गांव कासन में जमीन चिन्हित कर ली है। इस नई साइट पर गुरुग्राम और मानेसर दोनों नगर निगम क्षेत्रों का ताजा कचरा एकत्रित किया जाएगा और प्रोसेसिंग कर उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा。

पर्यावरण और अरावली को मिलेगी बड़ी राहत बंधवाड़ी में लगातार कचरा डाले जाने से लीचेट (जहरीला पानी) रिसकर अरावली के जंगलों और आसपास के गांवों जैसे बंधवाड़ी और मांगर के भूजल को दूषित कर रहा था। कासन में नया प्लांट बनने और वहीं कचरे से बिजली बनाने की व्यवस्था होने से बंधवाड़ी पर कचरे का अतिरिक्त दबाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इससे न केवल अरावली के पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों को बदबू और दूषित पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी।

दस साल बाद योजना को मिली नई दिशा गुरुग्राम और मानेसर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की योजना पिछले दस सालों से कागजों और बैठकों में उलझी हुई थी। पहले भी कई निजी कंपनियों के साथ करार और टेंडर प्रक्रियाएं सिरे नहीं चढ़ सकीं। अब सरकार द्वारा सीधे पारदर्शी तरीके से सरकारी कंपनी के साथ एमओयू करने के फैसले से योजना को नई गति मिली है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार जमीन हस्तांतरण और कंपनी के साथ एमओयू की कागजी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि आगामी वर्ष में प्लांट का आधारभूत ढांचा तैयार होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दोनों शहरों के कचरे का स्थायी समाधान हो सकेगा।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लेकर सरकार की तरफ से एमओयू साइन किया जाएगा। इसके बाद निगम की तरफ से कंपनी को टेंडर जारी किया जाएगा।

- प्रदीप दहिया, निगम आयुक्त, गुरुग्राम।