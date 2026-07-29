Faridabad News: वाहन से अवैध शराब की खेप पकड़ी

फरीदाबाद, प्रमुख संवाददाता। बदरपुर बॉर्डर पर जीएसटी विभाग की टीम ने ऑटो पार्ट्स के बिल की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। जांच के दौरान वाहन से ऑटो पार्ट्स की जगह 15 पेटी देशी शराब बरामद हुई थी। सराय ख्वाजा थाना पुलिस ने मंगलवार को सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-12 स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय में तैनात सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी बिजेंद्र कुमार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि 20 जुलाई को वह अपनी टीम के साथ नियमित जांच के लिए बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद थे। इसी दौरान एक वाहन को जांच के लिए रोका गया। जब वाहन चालक से सामान का बिल मांगा गया तो उसने ऑटो पार्ट्स का बिल दिखाया, लेकिन बिल संदिग्ध लगने पर वाहन की तलाशी ली गई। जब वाहन की जांच की गई तो उसमें ऑटो पार्ट्स के स्थान पर 15 पेटी देशी शराब बरामद हुई। इसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए डीईटीसी (एक्साइज) को अवगत करवाया गया। मामला दर्ज होने के बादपुलिस इस मामले की गहराई से जांच करेगी, ताकि पता चल सके कि इस शराब को कहां से लाया गया और कहां पर ले जाया जा रहा था।