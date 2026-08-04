Faridabad News: खेल के जरिए अग्रसेन समाज के 18 गोत्रों को जोड़ने का संकल्प

Faridabad News: फरीदाबाद में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित अग्रसेन प्रीमियर लीग (एपीएल) के थीम सॉन्ग और ड्रेस का लोकार्पण किया गया। एपीएल का उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से समाज के सभी 18 गोत्रों को जोड़ना और युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जुड़ना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल थे।

Faridabad News: फरीदाबाद, केशव। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल वैश्य परिवार, ग्रेटर फरीदाबाद और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली अग्रसेन प्रीमियर लीग (एपीएल) के आधिकारिक थीम सॉन्ग और ड्रेस का सेक्टर-12 स्थित सेंट्रल पार्क में भव्य समारोह के दौरान लोकार्पण किया गया। आयोजकों ने बताया कि एपीएल का उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से समाज के सभी 18 गोत्रों को एक सूत्र में पिरोना और युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल थे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल ने की। समारोह के दौरान एपीएल-2026 के आधिकारिक थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों और समाज के लोगों ने खूब सराहा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का संदेश कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि खेल समाज को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अग्रसेन प्रीमियर लीग केवल क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से जुड़ने का अवसर मिलता है। एपीएल के संयोजक युगल मित्तल ने बताया कि प्रतियोगिता में समाज के विभिन्न गोत्रों की टीमें हिस्सा लेंगी। यह आयोजन खेल, संस्कृति और सामाजिक एकता का अनूठा संगम बनेगा, जिसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आपसी भाईचारे और संगठन की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वेद बंसल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के आदर्शों और सामाजिक समरसता के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने आयोजन समिति की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए इसे समाज को संगठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

आगामी प्रतियोगिता के उद्देश्य अग्रवाल वैश्य परिवार, ग्रेटर फरीदाबाद के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने सभी अतिथियों, सहयोगियों और प्रायोजकों का स्वागत करते हुए कहा कि अग्रसेन प्रीमियर लीग का मूल उद्देश्य समाज के सभी 18 गोत्रों को एक परिवार के रूप में जोड़ना और युवाओं में सामाजिक सहभागिता की भावना विकसित करना है।

समारोह में सेवा राम गुप्ता, के.के. बंसल, अमर बंसल, जय प्रकाश गुप्ता, नवीन गोयल, महेंद्र सिंघल, संजीव गर्ग, विनोद मित्तल, गोविंद मित्तल, लाजपत जैन, लोकेश अग्रावल सहित काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।