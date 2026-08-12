Faridabad News: फर्जी हस्ताक्षर कर प्लॉट बेचने पहुंचे जालसाज

Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में 1315 वर्ग गज के प्लॉट को फर्जी दस्तावेज तैयार कर 1.40 करोड़ रुपये में बेचने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि जालसाजों ने जमीन की मालकिनों के फर्जी हस्ताक्षर कर इकरारनामा तैयार किया और खरीदारों के सामने प्लॉट का सौदा करने पहुंच गए। शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। होडल निवासी रविकांत शर्मा ने बताया कि उसने नवंबर 2025 में मौजा बुढ़ैना स्थित 1315 वर्ग गज का प्लॉट रजिस्ट्री के जरिए खरीदा था। जमीन रजनी शर्मा और ममता के नाम पर है।

जांच प्रक्रिया

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई

8 अगस्त को परिचित सोनू भाटी ने फोन कर बताया कि प्रदीप कुमार कुछ लोगों के साथ प्लॉट बेचने पहुंचा है और उसके पास इकरारनामा भी है। मौके पर पहुंचे रविकांत ने प्रदीप के साथ साहिल और आशीष पंडित को देखा। प्रदीप ने बताया कि उसने अगस्त 2026 में रजनी शर्मा और ममता तेली से 1.40 करोड़ रुपये में प्लॉट खरीदने का इकरारनामा किया है। इसमें एक करोड़ रुपये नकद और 40 लाख रुपये चेक से देने की बात लिखी थी।रविकांत ने जब रजनी और ममता से जानकारी ली तो उन्होंने किसी तरह का सौदा करने से इनकार किया। आरोप है कि दोनों के हस्ताक्षर फर्जी कर दस्तावेज तैयार किया गया। पुलिस ने मौके से दस्तावेज कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। हस्ताक्षरों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है。