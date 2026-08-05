Faridabad News: निवेश के नाम पर झांसा देकर साढेृ 17 लाख रुपये हड़पे

Faridabad News: निवेश के नाम पर झांसा देकर साढेृ 17 लाख रुपये हड़पे
Faridabad News: फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 17.5 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित ने आरोपी हेमंत कुमार शर्मा पर विश्वास में आकर पैसे निवेश किए, लेकिन जब पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने भुगतान से इनकार कर दिया और धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Faridabad News: फरीदाबाद, अशोक जैन। शेयर बाजार में निवेश पर हर माह 10 प्रतिशत लाभ दिलाने का झांसा देकर साढे़ 17 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल का निरीक्षण कर तथ्यों की पड़ताल की है। मेरठ के सोमदत्त विहार निवासी सतीश चंद अग्रवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी सेक्टर-29 स्थित न्यू बसेलवा कॉलोनी निवासी हेमंत कुमार शर्मा से पिछले करीब पांच वर्षों से जान-पहचान थी। आरोप है कि 14 अगस्त 2025 को हेमंत कुमार शर्मा ने उन्हें अपने घर बुलाकर शेयर बाजार में निवेश की योजना बताई और हर माह 10 प्रतिशत लाभ का भरोसा दिलाया।
विश्वास में आकर उन्होंने अलग-अलग तिथियों में कुल 17 लाख 50 हजार रुपये निवेश कर दिए। शिकायत के अनुसार, जब उन्होंने अपनी रकम और लाभ वापस मांगा तो आरोपित ने रुपये लौटाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पुलिस से आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा उसकी रकम वापस दिलाने की मांग की है।ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर जांच अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। मामले में शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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