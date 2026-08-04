Faridabad News: कार बेचने के नाम पर साढ़े चार लाख रुपये की ठगी

Faridabad News: बल्लभगढ़ में एक व्यक्ति ने फेसबुक पर कार बिक्री का विज्ञापन देखकर साढ़े चार लाख रुपये से अधिक की रकम विभिन्न किस्तों में जमा करवाई, लेकिन न तो वाहन मिला और न ही राशि वापस। संबंधित पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Faridabad News: बल्लभगढ़, अशोक जैन। फेसबुक पर कार बेचने का विज्ञापन देखकर वाहन खरीदना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। आरोप है कि जालसाजों ने कार बेचने का झांसा देकर उससे साढे़ चार लाख रुपये से अधिक रुपये अलग-अलग किस्तों में जमा करा लिए। भुगतान के बाद न तो वाहन दिया गया और न ही रकम वापस की गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-62 निवासी मंदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने फेसबुक पर वाहन का बिक्री संबंधी विज्ञापन देखा। विज्ञापन पर संपर्क करने पर सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम विशाल वर्मा बताया। उसने वाहन की पूरी जानकारी देने के बाद सौदा 4 लाख 65 हजार रुपये में तय कर लिया और किसी अन्य ग्राहक को वाहन नहीं बेचने का भरोसा देते हुए पहले 5 हजार रुपये टोकन राशि जमा करा ली。

आरोपी की पहचान पीड़ित के अनुसार बाद में आरोपी ने एक कंपनी के नाम का बैंक खाता उपलब्ध कराया और उसमें शेष भुगतान करने के लिए कहा। भरोसा दिलाने के लिए पहले 100 रुपये की परीक्षण राशि जमा कराई गई, जिसकी पुष्टि आरोपी ने स्वयं की। इसके बाद पीड़ित ने 2 लाख रुपये और फिर 2 लाख 59 हजार 900 रुपये उसी खाते में जमा कर दिए। इस प्रकार कुल 4 लाख 65 हजार रुपये का भुगतान कर दिया।

शिकायत के बाद की कार्रवाई शिकायत के अनुसार भुगतान के बाद आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। बाद में पीड़ित जब संबंधित कंपनी की गुरुग्राम शाखा पहुंचा तो वहां उसे जानकारी मिली कि उसके द्वारा जमा की गई पूरी राशि खाते में पहुंच चुकी है। उसे यह भी बताया गया कि उक्त खाता जीविन मोटर्स नामक वाहन विक्रेता से संबंधित है तथा खाताधारक खुशबू मिनोचा हैं। वाहन का पंजीकरण भी उनके नाम पर है।

धमकी और दोबारा बिक्री पीड़ित का आरोप है कि कुछ दिनों बाद दूसरे मोबाइल नंबर से फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अमन गंभीर बताया। जब उससे भुगतान की गई रकम वापस मांगी गई तो उसने कथित रूप से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि न तो रुपये वापस मिलेंगे और न ही वाहन मिलेगा। बाद में पीड़ित ने देखा कि वही वाहन अलग-अलग फेसबुक खातों से दोबारा बिक्री के लिए डाला जा रहा है।

पुलिस जांच मामले में साइबर थाना, सेक्टर-8 बल्लभगढ़ में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पीड़ित ने अपनी रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।