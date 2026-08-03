Faridabad News: सड़क पर हुड़दंग मचा रहे चार युवक गिरफ्तार, केस दर्ज
Faridabad News: पलवल की शहर थाना पुलिस ने आगरा चौक पर सार्वजनिक स्थान पर मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गश्त के दौरान उन्हें आपस में गुत्थमगुत्था होते देखा, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान की गई है।
Faridabad News: पलवल, अजित कुमार। शहर थाना पुलिस ने आगरा चौक पर सार्वजनिक स्थान पर मारपीट, गाली-गलौज और हुड़दंग कर राहगीरों की आवाजाही में बाधा डालने के आरोप में चार युवकों को गिरफ्तार किया है। शहर थाना प्रभारी नरेंद्र राणा के अनुसार पुलिस गश्त के दौरान टीम ने देखा कि चार युवक सड़क के बीचोंबीच आपस में गुत्थमगुत्था होकर शोर-शराबा और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इससे आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान जगत निवासी कारना, नरेंद्र निवासी रजौला, सुमित निवासी बामनी खेड़ा और देवेंद्र निवासी हरिनगर, पलवल के रूप में हुई है।
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